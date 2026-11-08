С праздником Михаила 2026 – открыток и поздравлений своими словами к этому светлому празднику

8 ноября украинцы отмечают Собор Архистратига Михаила и других небесных сил, который в народе называют Михаиловым днем. Архангела Михаила считают небесным защитником, покровителем воинов и символом победы добра над злом. В этот день верующие молятся о защите, мире и благополучии, а всех Михаилов поздравляют с именинами.

24 Канал подготовил подборку теплых и искренних поздравлений не только с праздником Михаила, но и с днем ангела в прозе и на красивых открытках. Ведь иногда несколько добрых слов могут порадовать больше, чем самый дорогой подарок.

Поздравления с праздником Михаила в прозе

С праздником Михаила! Пусть в каждом доме будет тепло, в сердце – покой, а рядом всегда будут родные люди. Желаю крепкого здоровья, хороших новостей и тихого счастья, которого сегодня всем нам так не хватает.

Поздравляю с праздником Михаила! Пусть святой Архангел оберегает вас и ваших близких от всего злого. Желаю, чтобы в жизни было больше светлых дней, искренних улыбок, душевного тепла и поводов для радости.

С светлым праздником Михаила! Желаю каждой семье мира, здоровья и уюта. Пусть дорогие сердцу люди будут рядом, все тревоги останутся позади, а впереди ждет много хорошего.

Пусть в праздник Михаила каждый почувствует чуть больше тепла, любви и надежды. Желаю, чтобы дома всегда ждали, чтобы было кому обнять и с кем разделить радость. Берегите себя и своих родных!

Искренне поздравляю с праздником Михаила! Пусть в ваших домах царят любовь и согласие, а каждый новый день приносит что-то хорошее. Желаю простого человеческого счастья, здоровья близким и самого главного – мирного неба над Украиной.

Поздравления с Днем святого Михаила в картинках

Поздравления с Днем Михаила / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню святого Михаила / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем святого Михаила в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем святого Михаила / Коллаж 24 Канала



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