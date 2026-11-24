Есть имена, которые звучат особенно нежно, но в то же время таят в себе незаурядную силу характера. Екатерина – именно такое имя. 24 ноября женщины и девушки с этим прекрасным именем отмечают День ангела, а их родные и друзья получают прекрасную возможность напомнить, насколько они им дороги.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем ангела Екатерины в прозе, стихах и красивых картинках. Выбирайте самые теплые слова, чтобы подарить именинницам улыбку и хорошее настроение.

Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах



***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!



***



Катерино, сонце ясне,

Свято хай твоє не згасне!

Хай збуваються дива,

Буде доля хай жива.

Миру, злагоди й любові,

Щоб завжди були здорові

Ти і рідні люди всі —

Хай щастить у цій красі!

Поздравление с Днем ангела Екатерины своими словами

Екатерина, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а в сердце будет мир и тепло.

С Днем ангела, Катя! Желаю крепкого здоровья, светлых дней и людей рядом, которые любят тебя по-настоящему.

Поздравляю с Днем ангела, Екатерина! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а в доме всегда царят согласие и уют.

Екатерина, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе счастья, любви и радости в каждый день. Пусть все хорошее, что ты даришь другим, возвращается к тебе.

С Днем ангела, Екатерина! Пусть в твоей жизни будет больше улыбок, чем забот, и больше хороших новостей, чем неожиданных хлопот.

Поздравления с Днем ангела Екатерины: картинки

Поздравления с Днем ангела Екатерины своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины: картинки / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Екатерины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины своими словами / Коллаж 24 Канала



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