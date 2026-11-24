С Днем ангела Екатерины 2026 – открытки, стихи и искренние поздравления своими словами
Есть имена, которые звучат особенно нежно, но в то же время таят в себе незаурядную силу характера. Екатерина – именно такое имя. 24 ноября женщины и девушки с этим прекрасным именем отмечают День ангела, а их родные и друзья получают прекрасную возможность напомнить, насколько они им дороги.
По этому случаю 24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем ангела Екатерины в прозе, стихах и красивых картинках. Выбирайте самые теплые слова, чтобы подарить именинницам улыбку и хорошее настроение.
Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Катерина, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
Катерино, сонце ясне,
Свято хай твоє не згасне!
Хай збуваються дива,
Буде доля хай жива.
Миру, злагоди й любові,
Щоб завжди були здорові
Ти і рідні люди всі —
Хай щастить у цій красі!
Поздравление с Днем ангела Екатерины своими словами
- Екатерина, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а в сердце будет мир и тепло.
- С Днем ангела, Катя! Желаю крепкого здоровья, светлых дней и людей рядом, которые любят тебя по-настоящему.
- Поздравляю с Днем ангела, Екатерина! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а в доме всегда царят согласие и уют.
- Екатерина, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе счастья, любви и радости в каждый день. Пусть все хорошее, что ты даришь другим, возвращается к тебе.
- С Днем ангела, Екатерина! Пусть в твоей жизни будет больше улыбок, чем забот, и больше хороших новостей, чем неожиданных хлопот.
Поздравления с Днем ангела Екатерины: картинки
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