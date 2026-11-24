З цієї нагоди 24 Канал підготували добірку щирих привітань із Днем ангела Катерини у прозі, віршах і красивих картинках. Обирайте найтепліші слова, щоб подарувати іменинницям усмішку та гарний настрій.

Adv

Привітання з Днем ангела Катерини у віршах



***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!



***



Катерино, сонце ясне,

Свято хай твоє не згасне!

Хай збуваються дива,

Буде доля хай жива.

Миру, злагоди й любові,

Щоб завжди були здорові

Ти і рідні люди всі —

Хай щастить у цій красі!

Реклама

Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами

Катерино, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під крилом, а в серці буде мир і тепло.

З Днем ангела, Катю! Бажаю міцного здоров'я, світлих днів і людей поруч, які люблять тебе по-справжньому.

Вітаю з Днем ангела, Катерино! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а в домі завжди панують злагода й затишок.

Катерино, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі щастя, любові та радості в кожному дні. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе.

З Днем ангела, Катерино! Нехай у твоєму житті буде більше усмішок, ніж турбот, і більше добрих новин, ніж несподіваних клопотів.

Привітання з Днем ангела Катерини картинки

Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Катерини картинки / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Катерини в картинких / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Катерини - вітайте справді красиво.