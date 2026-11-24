Привітання з Днем ангела Катерини / Фото Pinterest
Є імена, які звучать по-особливому ніжно, але водночас приховують неабияку силу характеру. Катерина – саме з таких. 24 листопада жінки та дівчата з цим прекрасним іменем відзначають День ангела, а їхні рідні та друзі мають чудову нагоду нагадати, наскільки вони дорогі.
З цієї нагоди 24 Канал підготували добірку щирих привітань із Днем ангела Катерини у прозі, віршах і красивих картинках. Обирайте найтепліші слова, щоб подарувати іменинницям усмішку та гарний настрій.
Привітання з Днем ангела Катерини у віршах
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Катерина, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
Катерино, сонце ясне,
Свято хай твоє не згасне!
Хай збуваються дива,
Буде доля хай жива.
Миру, злагоди й любові,
Щоб завжди були здорові
Ти і рідні люди всі —
Хай щастить у цій красі!
Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами
- Катерино, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під крилом, а в серці буде мир і тепло.
- З Днем ангела, Катю! Бажаю міцного здоров'я, світлих днів і людей поруч, які люблять тебе по-справжньому.
- Вітаю з Днем ангела, Катерино! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а в домі завжди панують злагода й затишок.
- Катерино, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі щастя, любові та радості в кожному дні. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе.
- З Днем ангела, Катерино! Нехай у твоєму житті буде більше усмішок, ніж турбот, і більше добрих новин, ніж несподіваних клопотів.
Привітання з Днем ангела Катерини картинки
Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Катерини картинки / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Катерини / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Катерини в картинких / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Катерини своїми словами / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Катерини - вітайте справді красиво.
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