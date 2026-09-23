С Днем ангела Ивана 2026 – красивые открытки, стихи и поздравления своими словами к празднику

23 сентября верующие отмечают праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день также поминают всех, кто носит имя Иван, и традиционно желают им здоровья, счастья и Божьего благословения.

По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Ивана. Здесь собраны теплые и искренние слова, которые можно отправить родным, друзьям или знакомым.

Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами

С днем ангела, Иван! Пусть твой ангел всегда идет рядом и придает сил там, где их не хватает. Спасибо, что ты такой, какой есть – надежный и настоящий. Тепла тебе и мира.

Поздравляю с именинами! Твое имя носили сильные духом люди, и в тебе эта сила тоже чувствуется. Пусть судьба дарит тебе столько же поддержки, сколько ты сам даришь другим. Счастья тебе – настоящего.

С днем ангела! Пусть каждый день приносит повод для искренней улыбки, а рядом всегда будут люди, которые ценят тебя таким, какой ты есть. Спасибо, что ты рядом.

Поздравляю тебя, Иван, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а сердце всегда обретает покой даже в самые тяжелые дни. Мира тебе, сил и теплых людей вокруг.

С именинами! Пусть ангел-хранитель держит тебя под своим крылом, а жизнь дарит больше радости, чем трудностей. Спасибо за все, что ты делаешь для тех, кто тебя любит. Счастья тебе, настоящего и простого.

Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке

***

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Я про свято пам’ятаю,

З іменинами вітаю!

Буде хай життя прекрасним,

Як веселка в небі яснім.

А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Хай твій ангел-охоронець

Освітлює завжди сонцем шлях!

***

Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки



Картинки с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала



С Днем ангела Ивана своими словами / Коллаж 24 Канала





Картинки с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала



У нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана. В ней собраны теплые слова, которые можно отправить родным, друзьям или знакомым.