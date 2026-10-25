С Днем ангела Маркияна 2026 – красивые открытки, стихи и поздравления своими словами
25 октября в Украине отмечают День ангела Маркияна. Самое время напомнить знакомым, носящим это имя, что сегодня они вполне заслуживают дополнительную порцию внимания, теплых слов и приятных сюрпризов. И желательно не ограничиваться банальным сообщением в мессенджере.
24 Канал подготовил подборку красивых, искренних и трогательных поздравлений с Днем ангела Маркияна, которые помогут порадовать именинников и подарить им хорошее настроение.
Поздравление с Днем ангела Маркияна своими словами
- Маркиян, поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, покоя в сердце и чтобы дома всегда было тепло и светло.
- С Днем ангела, Маркиян! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а каждый день приносит радость и хорошие новости.
- Марьяне, с праздником тебя! Желаю, чтобы рядом были настоящие друзья, а во всем везло и каждое дело удавалось.
- Поздравляю с именинами, Маркиан! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь будет щедра на добро.
- Искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть у тебя хватает сил, терпения и вдохновения, а мечты постепенно сбываются.
- Маркиян, с Днем ангела! Желаю мира, благополучия, крепкой веры и чтобы все хорошее, что ты делаешь, возвращалось к тебе вдвойне.
Поздравления с Днем ангела Маркияна в стихах
***
З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Картинки с Днем ангела Маркияна
С Днем ангела Маркияна / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Маркияна / Фотоколлаж 24 Канала
С Днем ангела Маркияна открытки
Поздравления с Днем ангела Маркияна своими словами / Фотоколлаж 24 Канала
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