С Днем ангела Маркияна 2026 – красивые открытки, стихи и поздравления своими словами

25 октября в Украине отмечают День ангела Маркияна. Самое время напомнить знакомым, носящим это имя, что сегодня они вполне заслуживают дополнительную порцию внимания, теплых слов и приятных сюрпризов. И желательно не ограничиваться банальным сообщением в мессенджере.

24 Канал подготовил подборку красивых, искренних и трогательных поздравлений с Днем ангела Маркияна, которые помогут порадовать именинников и подарить им хорошее настроение.

Поздравление с Днем ангела Маркияна своими словами

Маркиян, поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, покоя в сердце и чтобы дома всегда было тепло и светло.

С Днем ангела, Маркиян! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а каждый день приносит радость и хорошие новости.

Марьяне, с праздником тебя! Желаю, чтобы рядом были настоящие друзья, а во всем везло и каждое дело удавалось.

Поздравляю с именинами, Маркиан! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь будет щедра на добро.

Искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть у тебя хватает сил, терпения и вдохновения, а мечты постепенно сбываются.

Маркиян, с Днем ангела! Желаю мира, благополучия, крепкой веры и чтобы все хорошее, что ты делаешь, возвращалось к тебе вдвойне.

Поздравления с Днем ангела Маркияна в стихах

***



З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!



***



Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.



***



Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.



***

Картинки с Днем ангела Маркияна



С Днем ангела Маркияна / Фотоколлаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Маркияна / Фотоколлаж 24 Канала



С Днем ангела Маркияна открытки



Поздравления с Днем ангела Маркияна своими словами / Фотоколлаж 24 Канала



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