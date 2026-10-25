З Днем ангела Маркіяна 2026 – гарні листівки, вірші та привітання своїми словами

24 Канал підготував добірку красивих, щирих і зворушливих привітань із Днем ангела Маркіяна, які допоможуть потішити іменинників та подарувати їм гарний настрій.

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Привітання з Днем ангела Маркіяна своїми словами

Маркіяне, вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, спокою в серці та щоб удома завжди було тепло і світло.

З Днем ангела, Маркіяне! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а кожен день приносить радість і добрі новини.

Мар'яне, зі святом тебе! Бажаю, щоб поруч були справжні друзі, а в усьому щастило і справа кожна вдавалась.

Вітаю з іменинами, Маркіяне! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя буде щедрим на добро.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай тобі вистачає сил, терпіння і натхнення, а мрії поступово збуваються.

Маркіяне, з Днем ангела! Бажаю миру, достатку, міцної віри і щоб усе добре, що ти робиш, поверталося до тебе вдвічі.

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Привітання з Днем ангела Маркіяна у віршах

***



З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!



***



Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.



***



Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.



***

Картинки з Днем ангела Маркіяна



З Днем ангела Маркіяна / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Маркіяна / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Маркіяна листівки / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Маркіяна привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу



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