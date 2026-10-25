З Днем ангела Маркіяна 2026 – гарні листівки, вірші та привітання своїми словами

Привітання з Днем ангела Маркіяна 2026 / Фото Pinterest
25 жовтня в Україні святкують День ангела Маркіяна. Саме час нагадати знайомим власникам цього імені, що сьогодні вони мають повне право на додаткову порцію уваги, теплих слів і приємних сюрпризів. І бажано не обмежуватися банальним повідомленням у месенджері.
24 Канал підготував добірку красивих, щирих і зворушливих привітань із Днем ангела Маркіяна, які допоможуть потішити іменинників та подарувати їм гарний настрій.
Привітання з Днем ангела Маркіяна своїми словами
- Маркіяне, вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, спокою в серці та щоб удома завжди було тепло і світло.
- З Днем ангела, Маркіяне! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а кожен день приносить радість і добрі новини.
- Мар'яне, зі святом тебе! Бажаю, щоб поруч були справжні друзі, а в усьому щастило і справа кожна вдавалась.
- Вітаю з іменинами, Маркіяне! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя буде щедрим на добро.
- Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай тобі вистачає сил, терпіння і натхнення, а мрії поступово збуваються.
- Маркіяне, з Днем ангела! Бажаю миру, достатку, міцної віри і щоб усе добре, що ти робиш, поверталося до тебе вдвічі.
Привітання з Днем ангела Маркіяна у віршах
***
З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Картинки з Днем ангела Маркіяна
З Днем ангела Маркіяна / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Маркіяна / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Маркіяна листівки / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Маркіяна привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу
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