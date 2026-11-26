Ежегодно в четвертый четверг ноября в Соединенных Штатах Америки отмечают День благодарения – один из важнейших национальных и семейных праздников страны. В 2026 году он приходится на 26 ноября. История праздника уходит корнями в XVII век и связана с традицией выражать благодарность за щедрый урожай и благополучие. Со временем День благодарения приобрел более широкое значение, став символом семейного единства и взаимоподдержки.

Этот праздник имеет многовековую историю и множество традиций, которых американцы придерживаются и по сей день. 24 Канал рассказывает об основных традициях Дня благодарения и особенностях его празднования.

Традиции Дня благодарения

Собираться всей семьей за праздничным столом.

Готовить запеченную индейку, картофельное пюре, клюквенный соус и тыквенный пирог.

Делиться словами благодарности за хорошие события года.

Смотреть традиционный праздничный парад Macy's в Нью-Йорке.

Смотреть матчи по американскому футболу.

Помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью и волонтерством.

Наблюдать за символическим помилованием индейки президентом США.

Готовиться к распродажам "Черной пятницы".

Поздравление с Днем Благодарения своими словами

С Днем Благодарения! Спасибо, что ты есть в моей жизни. Рядом с тобой даже сложные дни кажутся легче, а радость становится еще ярче. Пусть все хорошее, что ты даришь другим, возвращается к тебе стократно.

Поздравляю с Днем благодарения! Иногда мы забываем сказать самое важное: "спасибо". Поэтому спасибо за твою поддержку, терпение и за то, что ты умеешь быть рядом именно тогда, когда это больше всего нужно.

С Днем благодарения! Пусть в вашем доме будет тепло, за столом – много родных людей, а в сердце – благодарность за каждый прожитый день, даже за те, которые научили нас чему-то важному.

С Днем благодарения, дорогой человек! Ты делаешь этот мир добрее и светлее. Спасибо за твою искренность, за добрые слова и за то, что ты просто существуешь. Пусть жизнь отблагодарит тебя всем самым лучшим.

Поздравляю с Днем благодарения! Желаю научиться замечать счастье в мелочах: в утреннем кофе, в теплом слове, в улыбке близких. Ведь именно из такой благодарности и складывается настоящая счастливая жизнь.

С Днем благодарения! Спасибо судьбе за то, что она свела нас с тобой. Ты для меня больше, чем просто близкий человек. Пусть в твоей жизни будет много света, добра и людей, которые ценят тебя так же, как я.

Картинки ко Дню Благодарения

Поздравления с Днем Благодарения / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню Благодарения / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем Благодарения своими словами / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем Благодарения своими словами / Коллаж 24 Канал



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