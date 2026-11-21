Есть вещи, которые невозможно купить, одолжить или приобрести со скидкой в "Черную пятницу". И свобода – одна из них. Украинцы знают это лучше многих, ведь за право жить в собственном независимом государстве приходится бороться не только словами, но и ценой человеческих жизней.

Как сообщает 24 Канал, ежегодно 21 ноября в Украине отмечают "День достоинства и свободы " – дату, напоминающую о начале Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. Это день памяти о мужестве украинцев, которые не побоялись выйти на Майдан и отстоять свое право на свободное будущее. Сегодня, когда борьба за независимость продолжается, этот праздник приобретает еще более глубокое значение.

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы в прозе

С Днем Достоинства и Свободы! Этот праздник напоминает, что самое ценное в нас – не то, что можно купить, а то, от чего мы не готовы отказаться: право быть собой, говорить правду и жить свободно. Давайте беречь это каждый день, а не только в дни, отмеченные в календаре.

Поздравляю с Днем Достоинства! Достоинство начинается с малого: с честного слова, с уважения к другому, с поступка, за который не стыдно. Пусть у каждого из нас хватает сил оставаться людьми в любых обстоятельствах.

С Днем Достоинства и Свободы! Украинцы уже не раз показали миру, что свободу не дарят, ее отстаивают. Пусть эта память вдохновляет нас быть смелыми в выборе, честными с собой и верными своей земле.

Поздравляю с Днем Достоинства! Быть свободным – значит не бояться мечтать, строить, говорить вслух и поддерживать тех, кто рядом. Пусть каждый ваш день будет наполнен такой свободой.

С Днем Достоинства и Свободы! Пусть этот праздник станет поводом остановиться, поблагодарить тех, кто стоял на майданах и стоит сегодня на фронте, и спросить себя: что я могу сделать для страны, в которой хочу жить?

Поздравляю с Днем Достоинства! Сила украинцев – в единстве, в умении подставить плечо и не сдаваться, даже когда кажется, что сил нет. Пусть это чувство единства не покидает нас ни в радости, ни в испытаниях.

С Днем Достоинства и Свободы! Желаю каждому жить так, чтобы быть свободным в мыслях, честным в поступках и гордиться своей страной. Ведь достоинство – это не громкие слова, а ежедневный выбор быть человеком.

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы: картинки

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в прозе / Коллаж 24 Канала

Картинки с поздравлениями ко Дню Достоинства и Свободы в прозе / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в картинках / Коллаж 24 Канала



А еще сегодня отмечают чтоВведение во храм Пресвятой Богородицы.