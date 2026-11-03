С Днем инженерных войск Украины 2026 – открытки и поздравления своими словами к празднику

3 ноября украинцы чествуют военных инженеров, саперов и ветеранов инженерных войск, благодаря их за мужество, выдержку и ежедневный опасный труд. Ведь их работа часто остается незаметной, но без нее не обходится ни одна важная военная операция.

И именно поэтому 24 Канал подготовил поздравление с Днем инженерных войск Украины. Отправляйте знакомым, друзьям и родным, которые сейчас находятся на фронте.

Что это за праздник

День инженерных войск был учрежден в 1999 году указом Президента Украины в знак признания заслуг военных инженеров в укреплении обороноспособности государства.

Сегодня это еще один повод поблагодарить наших саперов и военных инженеров за мужество, профессионализм и ежедневный опасный труд. Ведь именно они прокладывают путь к победе – иногда в буквальном смысле.

Поздравление с Днем инженерных войск Украины своими словами

С Днем инженерных войск Украины! Спасибо вам за мужество, мастерство и ежедневную работу, без которой не было бы ни защиты, ни движения вперед. Вы несете на своих плечах огромную ответственность. Крепкого вам здоровья и силы духа.

Поздравляю наших саперов, инженеров и всех, кто служит в инженерных войсках! Ваш труд незаметен, но от него зависит жизнь тысяч людей. Спасибо вам за каждый разминированный метр родной земли.

С профессиональным праздником, защитники! Вы строите, разминируете, укрепляете и рискуете каждый день ради нашего будущего. Пусть вас хранит Господь, а каждый ваш путь завершается счастливым возвращением к родным.

С Днем инженерных войск! Ваши руки и Ум делают невозможное возможным. Спасибо за вашу отвагу, хладнокровие и ответственность. Пусть мир наступит поскорее, и вы вернетесь к своим семьям живыми и невредимыми.

Искренне поздравляем с Днем инженерных войск Украины! Вы умеете творить там, где другие боятся ступить, и защищать там, где требуется наибольшая точность. Слава вам и низкий поклон от всей страны. Спасибо за вашу службу!

К Дню инженерных войск Украины картинки для поздравления

Картинки ко Дню инженерных войск Украины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем инженерных войск Украины / Коллаж 24 Канала

С Днем инженерных войск Украины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем инженерных войск Украины / Коллаж 24 Канала

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