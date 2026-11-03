З Днем інженерних військ України 2026 – листівки та привітання своїми словами до свята

І саме тому 24 Канал підготував привітання з Днем інженерних військ України. Надсилайте знайомим, друзям та рідним, що зараз на фронті.

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Що це за свято

День інженерних військ встановили у 1999 році указом Президента України на знак визнання заслуг військових інженерів у зміцненні обороноздатності держави.

Сьогодні це ще одна нагода подякувати нашим саперам і військовим інженерам за мужність, професіоналізм і щоденну небезпечну працю. Адже саме вони прокладають шлях до перемоги – іноді в буквальному сенсі.

Привітання з Днем інженерних військ України своїми словами

З Днем інженерних військ України! Дякуємо вам за мужність, вправність і щоденну роботу, без якої не було б ні захисту, ні руху вперед. Ви тримаєте на своїх плечах дуже багато. Міцного вам здоров'я й сили духу.

Вітаю наших саперів, інженерів і всіх, хто служить в інженерних військах! Ваша праця непомітна, але від неї залежить життя тисяч людей. Дякуємо вам за кожен розмінований метр рідної землі.

З професійним святом, захисники! Ви будуєте, розміновуєте, зміцнюєте і ризикуєте щодня заради нашого майбутнього. Нехай вас береже Господь, а кожна ваша дорога завершується щасливим поверненням до рідних.

З Днем інженерних військ! Ваші руки та розум роблять неможливе можливим. Дякуємо за вашу відвагу, холоднокровність і відповідальність. Нехай мир прийде швидше, і ви повернетесь до своїх родин живими й неушкодженими.

Щиро вітаємо з Днем інженерних військ України! Ви вмієте творити там, де інші бояться ступити, і захищати там, де потрібна найбільша точність. Слава вам і низький уклін від усієї країни. Дякуємо за вашу службу!

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З Днем інженерних військ України картинки для привітання

Картинки з Днем інженерних військ України / Колаж 24 Кааналу

Привітання з Днем інженерних військ України / Колаж 24 Каналу

З Днем інженерних військ України / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем інженерних військ України / Колаж 24 Каналу

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