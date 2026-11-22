22 ноября во всем мире отмечают Международный день сына. Хотя этот праздник не имеет официального статуса, он стал еще одним поводом сказать своим мальчикам, насколько они важны.

По этому случаю 24 Канал собрал лучшие поздравления в прозе и с картинками, которые можно отправить сыну, чтобы подарить ему улыбку и немного родительского тепла.

Поздравление с Международным днем сына своими словами

Сынок, с Днем сына! Пусть твое сердце будет смелым, а душа – спокойной. Желаю тебе настоящей любви, верных друзей и жизни, в которой сбываются самые заветные мечты.

С Днем сына, мой родной! Ты – мое успокоение, моя опора и моя радость. Пусть в твоем доме всегда царят мир и тепло, а в сердце живет уверенность, что тебя любят безгранично.

Поздравляю с Днем сына, мой хороший! Ты даешь мне силы и надежду. Желаю тебе стать счастливым человеком, который не боится идти вперед и всегда знает, что дома его ждут.

Сынок, с Днем сына! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, успехами и хорошими новостями. Знай, что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне.

С Днем сына! Ты – лучшее, что случилось в моей жизни. Спасибо за каждый твой взгляд, объятие и улыбку. Пусть судьба бережет тебя, а Бог держит под своим крылом.

Картинки ко Дню сына

Поздравления с Днем сына: картинки / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню сына / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем сына своими словами / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем сына / Коллаж 24 Канала



А вот еще одна милая картинка поздравлений с Днем сына для ваших родных детей.