С Днем танковых войск Украины 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами

14 сентября в Украине отмечают День танковых войск – праздник тех, кто работает там, где вместо обычного рабочего места – несколько десятков тонн брони, а слово "мощь" имеет вполне буквальное значение. Сегодня мы благодарим украинских танкистов за стойкость, мужество и силу, с которой они ежедневно защищают нашу страну.

В этот день особенно хочется сказать нашим защитникам несколько теплых слов. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем танковых войск Украины, которые можно отправить родным, друзьям, сослуживцам и всем, кто имеет отношение к этому празднику.

С Днем танковых войск Украины на украинском языке

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З Днем танкістів Вас вітаю!

Зичу миру та здоров’я,

Хай завжди допомагають

Бог-отець і добра доля:

З вірними людьми служити,

В щасті та при грошах жити!

***

З Днем танкіста, любий друже!

Успіхів тобі в бою,

Але зичу тобі дуже,

Щоб служив ти в спокою!

Залишайся завжди сильним,

Мудрим будь, щоби броня

Залишалася у тебе

Не пошкоджена щодня!

***

Вітаю з Днем танкіста!

Хай у небі буде чисто,

Хай у серці спокій запанує,

А рідня завжди тебе шанує.

Хай війна забудеться як страшний сон,

Сивина ще довго не торкнеться скронь.

Поздравление с Днем танковых войск Украины своими словами

С Днем танкиста! Желаю крепкого здоровья, выдержки и сил. Пусть броня всегда защищает, а дома ждут те, ради кого стоит возвращаться.

Поздравляю с Днем танковых войск! Пусть техника не подводит, побратимы будут рядом, а каждый выезд обязательно заканчивается возвращением домой. Береги себя!

С праздником, танкист! Силы тебе, удачи и надежной защиты. Пусть впереди будет как можно больше хороших новостей и мирных дней.

С Днем танкиста! Желаю стальных нервов, крепкого здоровья и настоящей удачи. Спасибо за силу, смелость и за то, что защищаете нашу землю.

Поздравляю с праздником! Пусть броня будет прочной, дорога – легкой, а судьба оберегает от всего плохого. Побед, сил и обязательно возвращайся живым и здоровым!

С Днем танковых войск Украины картинки



Поздравления с Днем танкиста: картинки / Коллаж 24 Канала





Открытки с Днем танкиста / Коллаж 24 Канала





С Днем танковых войск Украины картинки / Коллаж 24 Канала





С Днем танкиста: картинки / Коллаж 24 Канала



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