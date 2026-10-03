С Днем учителя 2026 – открытки и поздравления своими словами до слез
В школе мы редко задумываемся о том, сколько всего приходится переживать учителям. Наши срывы, слезы, "я не выучил", страх перед контрольной, первые победы и первые серьезные поражения. Для нас это просто день в школе, а для кого-то – десятки детских историй одновременно.
Поэтому День учителя – это не только цветки и очередное "поздравляем с праздником". Это возможность сказать человеку: я помню, что вы для меня сделали. Иногда именно такие слова запоминаются надолго. И по этому случаю 24 Канал подготовил поздравления с Днем учителя.
Поздравление с Днем учителя своими словами
- С Днем учителя! Вы, возможно, не знаете, сколько раз одно ваше слово поддерживало человека на всю жизнь. Спасибо, что вы были рядом, когда это было нужнее всего.
- Спасибо вам. За терпение, когда мы не понимали. За веру, когда мы сами в себя не верили. За доброе слово, которое мы помним годами. С Днем учителя!
- С Днем учителя! Школа заканчивается, а ваши уроки остаются с нами навсегда. В каждом добром поступке есть частичка вашего труда.
- Учитель, спасибо вам. Вы видели в нас больше, чем мы сами видели в себе. Это самый ценный подарок, который можно сделать человеку.
- С Днем учителя! Вы столько раз были уставшими, а все равно заходили в класс с улыбкой. Мы этого не всегда замечали, но помним и ценим.
- С Днем учителя! Пусть ваши ученики приходят к вам не только с цветами, но и с историями о том, кем они стали благодаря вам. Здоровья вам и покоя в сердце.
- Спасибо, что вы есть. Есть люди, которые просто ведут урок, а есть те, кто меняет жизнь. Вы именно из вторых. С Днем учителя!
- С Днем учителя! Ваш труд не измеряется ни оценками, ни отчетами. Его видно в людях, которые выросли рядом с вами. Пусть к вам вернется все хорошее, что вы вложили в других.
- Низкий поклон вам, учителя. Особенно сейчас, когда вы учите, несмотря на тревоги и сложные времена. Спасибо за вашу стойкость и любовь к детям. Мирного вам неба!
- С Днем учителя! Спасибо за то, что вы учили нас не только предметам, но и быть добрыми, честными и сильными. Это то, что остается, когда все остальное забывается.
Картинки с поздравлениями ко Дню учителя
Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала
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