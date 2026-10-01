С Днем ветерана Украины 2026 – тематические открытки, стихи и проза для особого праздника
1 октября в Украине отмечают День ветерана – праздник, посвященный людям, которые встали на защиту государства и прошли через опыт войны. Это день уважения, благодарности и памяти о тех, кто защищал и продолжает защищать Украину.
По этому случаю 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем ветерана. В ней – искренние слова благодарности, поддержки и пожелания для тех, чье мужество и преданность заслуживают особого уважения.
Поздравления с Днем ветерана Украины в стихах
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З Днем ветерана щиро вітаєм,
Здоров'я міцного на довгі роки!
Ми миру і щастя для вас посилаєм,
В житті хай не буде ніколи сльози.
Спасибі за відвагу, за подвиг і волю,
За те, що виборювали кращу долю!
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Завдяки вам у нас є новий день,
Радіймо життю попри звуки сирен!
Хай швидше настане омріяний час,
З перемогою й миром для нас!
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За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі “СЛАВА!”
Українські захисники!
Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!
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Поздравление с Днем ветерана своими словами
- С Днем ветерана! Спасибо вам за мужество, преданность и все, что вы сделали для нашей страны. Крепкого здоровья, душевного покоя и уважения, которого вы заслуживаете каждый день.
- Поздравляем с Днем ветерана Украины! Ваш опыт и стойкость служат примером для всех нас. Пусть дома вас всегда ждут тепло, поддержка и любящие родные.
- С Днем ветерана! Низкий поклон каждому и каждой, кто защищал и продолжает защищать Украину. Желаем сил, уюта в доме и мирного неба над головой.
- Искренне поздравляем вас с Днем ветерана! Вы прошли через то, что не каждый способен себе представить. Спасибо, что вы есть. Пусть каждый день приносит больше света, покоя и хороших новостей.
- С Днем ветерана Украины! Вы вернулись со службы, но для нас навсегда остаетесь защитниками. Крепкого вам здоровья, верных друзей рядом и счастливой мирной жизни.
Картинки ко Дню ветерана Украины
Поздравления с Днем ветерана своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню ветерана / Коллаж 24 Канала
Открытки ко Дню ветерана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ветерана / Коллаж 24 Канала
А еще сегодня День защитника и защитницы Украины. Поэтому и к этому празднику мы подготовили поздравления.