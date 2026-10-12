С Днем военного капеллана 2026 – тематические картинки, стихи и проза к празднику
Военный капеллан не стреляет, не командует и не пишет отчетов, зато умеет то, чему не учат никакие курсы: выслушать, когда все вокруг молчат, найти нужное слово, когда кажется, что его не существует, и просто быть рядом там, где тяжелее всего. Это та поддержка, которую невозможно прописать в приказе, но которую чувствует каждый, кто хоть раз оказывался на пределе сил.
Государственный праздник, посвященный военным капелланам, напоминает, что защита страны опирается не только на технику и подготовку, но и на веру, доверие и человечность. Чтобы было легче выразить благодарность, 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем военного капеллана: от коротких сообщений до более душевных слов. Выбирайте то, что ближе именно вам, и не откладывайте: благодарность, выраженная вовремя, ценится больше всего.
Поздравления с Днем военного капеллана своими словами
- С Днем военного капеллана! Спасибо вам за то, что вы рядом с нашими защитниками в самые тяжелые минуты. Ваше слово и молитва дают силу, когда ее не хватает. Пусть Господь хранит вас!
- Поздравляем вас с праздником! Вы несете свет туда, где темно, и поддержку туда, где трудно. Искренне благодарим вас за вашу веру, терпение и доброе сердце. Крепкого вам здоровья и Божьего благословения!
- С Днем военного капеллана! Вы умеете найти слова, когда их нет, и просто быть рядом, когда это нужно больше всего. Спасибо за вашу службу. Пусть у вас хватает сил и душевного покоя.
- Спасибо вам, отец! За молитву, за разговор, за тепло, которое вы дарите воинам вдали от дома. Пусть вас хранит Бог, а мирное небо будет над всеми нами. С Днем военного капеллана!
- С Днем военного капеллана! Ваша служба поддерживает не только тело, но и дух. Спасибо, что вы рядом с нашими защитниками. Здоровья вам, веры и светлых дней!
С Днем военного капеллана – стихи
***
За Вашу чуйність і терпіння,
За щире слово у біді
Прийміть подяку за служіння
Й за світло в кожнім добрім дні.
Нехай Вас оминає втома,
Хай буде спокій на душі.
Нехай любов зігріє вдома,
А дні приходять лиш хороші.
***
Ти вмієш слухати й почути,
Знайти розраду у словах.
Бажаю в мирний день забути
Про біль і втрати, сум і страх.
Нехай тебе любов зігріє,
Хай поруч будуть доброта,
І кожна світла добра мрія
У дійсність радісну зроста.
***
Нехай тебе підтримують у слові,
Коли тривога стукає в вікно.
Бажаю щастя, спокою, любові
І миру, на який чекаємо давно.
Хай добрі люди будуть неодмінно
З тобою поруч у важкі часи.
Нехай добро, яке даруєш щоднини,
Вертається у світлих голосах весни.
***
С Днем военного капеллана – картинки на украинском языке
Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню военного капеллана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем военного капеллана: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала
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