С Днем военного капеллана 2026 – тематические картинки, стихи и проза к празднику

Военный капеллан не стреляет, не командует и не пишет отчетов, зато умеет то, чему не учат никакие курсы: выслушать, когда все вокруг молчат, найти нужное слово, когда кажется, что его не существует, и просто быть рядом там, где тяжелее всего. Это та поддержка, которую невозможно прописать в приказе, но которую чувствует каждый, кто хоть раз оказывался на пределе сил.

Государственный праздник, посвященный военным капелланам, напоминает, что защита страны опирается не только на технику и подготовку, но и на веру, доверие и человечность. Чтобы было легче выразить благодарность, 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем военного капеллана: от коротких сообщений до более душевных слов. Выбирайте то, что ближе именно вам, и не откладывайте: благодарность, выраженная вовремя, ценится больше всего.

Поздравления с Днем военного капеллана своими словами

С Днем военного капеллана! Спасибо вам за то, что вы рядом с нашими защитниками в самые тяжелые минуты. Ваше слово и молитва дают силу, когда ее не хватает. Пусть Господь хранит вас!

Поздравляем вас с праздником! Вы несете свет туда, где темно, и поддержку туда, где трудно. Искренне благодарим вас за вашу веру, терпение и доброе сердце. Крепкого вам здоровья и Божьего благословения!

С Днем военного капеллана! Вы умеете найти слова, когда их нет, и просто быть рядом, когда это нужно больше всего. Спасибо за вашу службу. Пусть у вас хватает сил и душевного покоя.

Спасибо вам, отец! За молитву, за разговор, за тепло, которое вы дарите воинам вдали от дома. Пусть вас хранит Бог, а мирное небо будет над всеми нами. С Днем военного капеллана!

С Днем военного капеллана! Ваша служба поддерживает не только тело, но и дух. Спасибо, что вы рядом с нашими защитниками. Здоровья вам, веры и светлых дней!

С Днем военного капеллана – стихи

***

За Вашу чуйність і терпіння,

За щире слово у біді

Прийміть подяку за служіння

Й за світло в кожнім добрім дні.

Нехай Вас оминає втома,

Хай буде спокій на душі.

Нехай любов зігріє вдома,

А дні приходять лиш хороші.

***

Ти вмієш слухати й почути,

Знайти розраду у словах.

Бажаю в мирний день забути

Про біль і втрати, сум і страх.

Нехай тебе любов зігріє,

Хай поруч будуть доброта,

І кожна світла добра мрія

У дійсність радісну зроста.

***

Нехай тебе підтримують у слові,

Коли тривога стукає в вікно.

Бажаю щастя, спокою, любові

І миру, на який чекаємо давно.

Хай добрі люди будуть неодмінно

З тобою поруч у важкі часи.

Нехай добро, яке даруєш щоднини,

Вертається у світлих голосах весни.

***

С Днем военного капеллана – картинки на украинском языке



Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню военного капеллана / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем военного капеллана: картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем военного капеллана / Коллаж 24 Канала



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