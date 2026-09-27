Традиции 24 Поздравления С Днем воспитателя 2026 – красивые картинки, стихи и поздравления своими словами
27 сентября, 05:30
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С Днем воспитателя 2026 – красивые картинки, стихи и поздравления своими словами

Людмила Онуфреив

27 сентября в Украине отмечают День воспитателя – профессиональный праздник людей, которые каждый день знают ответы на сотни вопросов "почему?", умеют улаживать детские ссоры и каким-то образом находят потерянную перчатку быстрее любого детектива.

К празднику "24 Канал" собрал теплые и искренние поздравления с Днем воспитателя – без лишнего пафоса, зато с благодарностью за заботу, терпение и то самое почти безграничное умение сохранять спокойствие там, где другие уже давно попросили бы отпуск.

Поздравления с Днем воспитателя своими словами

  • Поздравляю с Днем воспитателя! Спасибо за вашу заботу, терпение и тепло, которое вы каждый день дарите детям. Пусть ваш труд приносит радость, а детские улыбки всегда напоминают, насколько важно ваше дело.
  • Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам сил, вдохновения и как можно больше приятных моментов в работе. Пусть дети радуют, родители ценят, а каждый день начинается с хорошего настроения.
  • С Днем воспитателя! Пусть в вашем сердце всегда будет тепло, которого хватает на всех маленьких непосед. Желаю здоровья, спокойствия, благодарности и много искренних детских объятий.
  • Спасибо вам за доброту, нежность и большой запас терпения. Вы не просто учите детей, а помогаете им делать первые важные шаги в жизни. Пусть ваш труд всегда вознаграждается уважением, любовью и благодарностью.
  • Поздравляю с Днем воспитателя! Желаю, чтобы в работе было меньше волнений и больше поводов для улыбок. Пусть рядом будут добрые люди, дома ждет уют, а маленькие воспитанники каждый день дарят вам хорошее настроение.

Поздравления с Днем воспитателя в стихах

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З Днем вихователя вас вітаємо,
Слухняних діток вам бажаємо.
Ще здоров’я і терпіння,
Успіху, щастя, натхнення.
Робота ваша так складна,
Але всім батькам потрібна.

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З Днем вихователя вас вітаємо!
Щастя бажаємо! Здоров’я бажаємо!
Щоб у дитсадку було все так, як потрібно,
Щоб з колегами ви жили дружно,
Щоб вас поважали батьки,
А, головне, щоб малюки обожнювали!

***

Ми сьогодні вітаємо
Вихователів своїх,
Всіх працівників дитсадка
Вітаємо у свято їх.
Ми слухняними будемо,
Будемо дружно їсти,
В ігри весело грати,
Тихо казки слухати.
Обіцяємо вам не плакати,
І не бути примхливими,
У свято побажати хочемо
Вам щасливого життя ми!

Поздравления с Днем воспитателя: картинки


Поздравления с Днем воспитателя / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Днем воспитателя в стихах / Коллаж 24 Канала


С Днем воспитателя и всех работников дошкольных учреждений / Коллаж 24 Канала


Картинки ко Дню воспитателя / Коллаж 24 Канала

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