С Днем воспитателя 2026 – красивые картинки, стихи и поздравления своими словами
27 сентября в Украине отмечают День воспитателя – профессиональный праздник людей, которые каждый день знают ответы на сотни вопросов "почему?", умеют улаживать детские ссоры и каким-то образом находят потерянную перчатку быстрее любого детектива.
К празднику "24 Канал" собрал теплые и искренние поздравления с Днем воспитателя – без лишнего пафоса, зато с благодарностью за заботу, терпение и то самое почти безграничное умение сохранять спокойствие там, где другие уже давно попросили бы отпуск.
Поздравления с Днем воспитателя своими словами
- Поздравляю с Днем воспитателя! Спасибо за вашу заботу, терпение и тепло, которое вы каждый день дарите детям. Пусть ваш труд приносит радость, а детские улыбки всегда напоминают, насколько важно ваше дело.
- Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам сил, вдохновения и как можно больше приятных моментов в работе. Пусть дети радуют, родители ценят, а каждый день начинается с хорошего настроения.
- С Днем воспитателя! Пусть в вашем сердце всегда будет тепло, которого хватает на всех маленьких непосед. Желаю здоровья, спокойствия, благодарности и много искренних детских объятий.
- Спасибо вам за доброту, нежность и большой запас терпения. Вы не просто учите детей, а помогаете им делать первые важные шаги в жизни. Пусть ваш труд всегда вознаграждается уважением, любовью и благодарностью.
- Поздравляю с Днем воспитателя! Желаю, чтобы в работе было меньше волнений и больше поводов для улыбок. Пусть рядом будут добрые люди, дома ждет уют, а маленькие воспитанники каждый день дарят вам хорошее настроение.
Поздравления с Днем воспитателя в стихах
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З Днем вихователя вас вітаємо,
Слухняних діток вам бажаємо.
Ще здоров’я і терпіння,
Успіху, щастя, натхнення.
Робота ваша так складна,
Але всім батькам потрібна.
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З Днем вихователя вас вітаємо!
Щастя бажаємо! Здоров’я бажаємо!
Щоб у дитсадку було все так, як потрібно,
Щоб з колегами ви жили дружно,
Щоб вас поважали батьки,
А, головне, щоб малюки обожнювали!
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Ми сьогодні вітаємо
Вихователів своїх,
Всіх працівників дитсадка
Вітаємо у свято їх.
Ми слухняними будемо,
Будемо дружно їсти,
В ігри весело грати,
Тихо казки слухати.
Обіцяємо вам не плакати,
І не бути примхливими,
У свято побажати хочемо
Вам щасливого життя ми!
Поздравления с Днем воспитателя: картинки
Поздравления с Днем воспитателя / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем воспитателя в стихах / Коллаж 24 Канала
С Днем воспитателя и всех работников дошкольных учреждений / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню воспитателя / Коллаж 24 Канала
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