До свята 24 Канал зібрав теплі та щирі привітання з Днем вихователя – без зайвого пафосу, зате з вдячністю за турботу, терпіння й те саме майже безмежне вміння залишатися спокійними там, де інші вже давно попросили б відпустку.
Привітання з Днем вихователя своїми словами
- Вітаю з Днем вихователя! Дякую за вашу турботу, терпіння і тепло, яке ви щодня даруєте дітям. Нехай ваша праця приносить радість, а дитячі усмішки завжди нагадують, наскільки важливою є ваша справа.
- Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам сил, натхнення і якомога більше приємних моментів у роботі. Нехай діти радують, батьки цінують, а кожен день починається з доброго настрою.
- З Днем вихователя! Нехай у вашому серці завжди буде тепло, якого вистачає на всіх маленьких непосид. Бажаю здоров’я, спокою, вдячності та багато щирих дитячих обіймів.
- Дякуємо вам за доброту, ніжність і велике терпіння. Ви не просто навчаєте дітей, а допомагаєте їм робити перші важливі кроки у житті. Нехай ваша праця завжди повертається до вас повагою, любов’ю та вдячністю.
- Вітаю з Днем вихователя! Бажаю, щоб у роботі було менше хвилювань і більше приводів усміхатися. Нехай поруч будуть добрі люди, вдома чекає затишок, а маленькі вихованці щодня дарують вам гарний настрій.
Привітання з Днем вихователя у віршах
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З Днем вихователя вас вітаємо,
Слухняних діток вам бажаємо.
Ще здоров’я і терпіння,
Успіху, щастя, натхнення.
Робота ваша так складна,
Але всім батькам потрібна.
****
З Днем вихователя вас вітаємо!
Щастя бажаємо! Здоров’я бажаємо!
Щоб у дитсадку було все так, як потрібно,
Щоб з колегами ви жили дружно,
Щоб вас поважали батьки,
А, головне, щоб малюки обожнювали!
***
Ми сьогодні вітаємо
Вихователів своїх,
Всіх працівників дитсадка
Вітаємо у свято їх.
Ми слухняними будемо,
Будемо дружно їсти,
В ігри весело грати,
Тихо казки слухати.
Обіцяємо вам не плакати,
І не бути примхливими,
У свято побажати хочемо
Вам щасливого життя ми!
Привітання з Днем вихователя картинки
Привітанян з Днем вихователя / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем вихователя у віршах / Колаж 24 Каналу
З Днем вихователя і всіх дошкільних працівників / Колаж 24 Каналу
Картинки з днем вихователя / Колаж 24 Каналу
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