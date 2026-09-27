До свята 24 Канал зібрав теплі та щирі привітання з Днем вихователя – без зайвого пафосу, зате з вдячністю за турботу, терпіння й те саме майже безмежне вміння залишатися спокійними там, де інші вже давно попросили б відпустку.

Привітання з Днем вихователя своїми словами

Вітаю з Днем вихователя! Дякую за вашу турботу, терпіння і тепло, яке ви щодня даруєте дітям. Нехай ваша праця приносить радість, а дитячі усмішки завжди нагадують, наскільки важливою є ваша справа.

Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вам сил, натхнення і якомога більше приємних моментів у роботі. Нехай діти радують, батьки цінують, а кожен день починається з доброго настрою.

З Днем вихователя! Нехай у вашому серці завжди буде тепло, якого вистачає на всіх маленьких непосид. Бажаю здоров’я, спокою, вдячності та багато щирих дитячих обіймів.

Дякуємо вам за доброту, ніжність і велике терпіння. Ви не просто навчаєте дітей, а допомагаєте їм робити перші важливі кроки у житті. Нехай ваша праця завжди повертається до вас повагою, любов’ю та вдячністю.

Вітаю з Днем вихователя! Бажаю, щоб у роботі було менше хвилювань і більше приводів усміхатися. Нехай поруч будуть добрі люди, вдома чекає затишок, а маленькі вихованці щодня дарують вам гарний настрій.

Привітання з Днем вихователя у віршах

****

З Днем вихователя вас вітаємо,

Слухняних діток вам бажаємо.

Ще здоров’я і терпіння,

Успіху, щастя, натхнення.

Робота ваша так складна,

Але всім батькам потрібна.

****

З Днем вихователя вас вітаємо!

Щастя бажаємо! Здоров’я бажаємо!

Щоб у дитсадку було все так, як потрібно,

Щоб з колегами ви жили дружно,

Щоб вас поважали батьки,

А, головне, щоб малюки обожнювали!

***

Ми сьогодні вітаємо

Вихователів своїх,

Всіх працівників дитсадка

Вітаємо у свято їх.

Ми слухняними будемо,

Будемо дружно їсти,

В ігри весело грати,

Тихо казки слухати.

Обіцяємо вам не плакати,

І не бути примхливими,

У свято побажати хочемо

Вам щасливого життя ми!

Привітання з Днем вихователя картинки



Привітанян з Днем вихователя / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем вихователя у віршах / Колаж 24 Каналу





З Днем вихователя і всіх дошкільних працівників / Колаж 24 Каналу





Картинки з днем вихователя / Колаж 24 Каналу



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