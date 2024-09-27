Цей день щорічно відзначають в останню неділю вересня, але діти вітають своїх наставників у п'ятницю. День вихователя символізує вдячність і повагу до людей, які сприяють розвитку малечі. Саме завдяки працівникам закладів дошкільної освіти діти отримують важливі знання, якими користуватимуться в майбутньому.

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LifeStyle24 підготував привітання з Днем вихователя у прозі та віршах. Надішліть їх своїм рідним і знайомим, які працюють у сфері освіти.

День вихователя 2024: привітання у віршах і прозі

Вітаємо всіх дошкільних працівників! Ваша професія – одна з найважливіших у світі. Бажаємо вам натхнення, вдячних батьків і щасливих вихованців!

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З Днем вихователя та всіх дошкільних працівників! Нехай ваша доброта та мудрість завжди знаходять відгук у дитячих серцях. Творчих успіхів та професійного зростання!

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Наші любі вихователі!

Ви всі плекаєте паростки нові,

Життя Ви дітям віддаєте по краплині,

З Ваших рук невтомного майбуття

Всміхається ласкаво і дитинно.

І річка пересохне без струмка,

І день без сонця згине неодмінно,

Не треба для заняття Вам дзвінка,

Ваш голос лине ніжно, тихо, дзвінко.

День вихователя святкує дитсадок

Нехай це свято не таке вже й пишне,

Ви ковалі надій, бажань, думок,

То ж хай Вас Бог ніколи не залишить.

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З Днем вихователя! Ви перетворюєте дитячі мрії на реальність. Нехай ваша робота завжди приносить радість та натхнення!

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Вітаю з Днем вихователя! Дякую за вашу любов, терпіння та відданість діткам. Ваша турбота та увага допомагають їм розвиватися та радіти кожному дню. Ваша здатність знаходити підхід до кожної дитини, вміння створювати затишок і доброзичливу атмосферу в групі – це справжній дар. Бажаю здоров'я, щастя і наснаги продовжувати вашу нелегку, але таку важливу працю! Нехай робота приносить лише радість, а усмішки дітей будуть найкращою нагородою.



Привітання з Днем вихователя 2024 / Фото ITV

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В цей святковий осінній час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити не менше ста літ.

Хай горе обходить Вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до Вас приходить радість,

І довго десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

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Вітаємо зі святом! Ваша турбота і доброта роблять кожен день наших малюків щасливим та радісним. Ви вкладаєте душу в кожну посмішку, кожну гру, і ми безмежно вдячні за вашу підтримку, мудрість та натхнення. Нехай у вашому житті буде стільки ж радості, скільки ви даруєте нашим дітям щодня

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Вихователь – це не робота,

Це щоденна турбота

Про найважливіших громадян країни,

Щоб слухняні були й розумні!

У свято Ваше прийміть привітання

І прийміть уклін до землі,

Нехай усі Ваші особисті прагнення

Збудуться. Вони для нас важливі!



День вихователя 2024 / Фото sogodnisvyato.com

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Шановні вихователі! Ваше свято – це особливий день для всіх, хто бачить, як зростають і змінюються наші діти завдяки вашій невтомній праці. Ви даруєте не просто знання, а частинку своєї душі. Нехай ваше життя буде сповнене щастям, а кожен день на роботі приносить нові успіхи й незабутні емоції. Бажаю вам радості, міцного здоров’я та невичерпної енергії!