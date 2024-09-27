У цей день наші предки молилися Сину Божому та просили в нього гарний врожай на наступний рік. Про заборони й прикмети 27 вересня – читайте в матеріалі LifeStyle24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на жовтень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті мучеників Калістрата і його дружини та преподобного Ніла Гротафера

Римський воїн Калістрат прийняв християнство та зазнав переслідувань від язичників, оскільки не хотів поклонятися ідолам. Чоловік піддався страшним тортурам, але дивом вижив, показавши своїм побратимам силу віри в Сина Божого. Після цього товариші Калістрата також прийняли християнство, за що згодом усі були страчені.

Ніл Гротафер присвятив своє життя вірі в Ісуса Христа, тому пішов у чернецтво. Чоловік ховався від переслідувань у пустелях, оскільки боявся бути страченим за власні переконання. Він заснував кілька монастирів, які відвідувала чимала кількість людей. Ніл був духовним наставником і передавав свій досвід учням, які продовжили цю справу після його смерті. Гротафера переслідували, а згодом стратили за віру в Сина Божого.

Що не можна робити

Не варто сваритися, гучно лаятися та заздрити.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується брати й позичати гроші в борг.

Не варто ходити до лісу, бо існує ризик зустріти розлючених змій.

Народні прикмети

Якщо протягом дня буде негода, то весна прийде рано.

Якщо сьогодні вітряно, то зима буде м'якою.

Якщо журавлі вже полетіли на південь, то осінь буде холодною.

Якщо вранці холодно, то зима буде ранньою.

Що ще відзначають

Воздвиження Хреста Господнього за старим календарем. У цей день згадують про імператора Костянтина Великого і його матір Олену, які знайшли хрест, де розіп'яли Ісуса Христа.

Всесвітній день туризму. Його затвердила Генеральна асамблея ООН у 1979 році. Головна мета свята – висвітлення внеску туризму в розвиток економіки усіх країн.