К празднику "24 Канал" собрал теплые и искренние поздравления с Днем воспитателя – без лишнего пафоса, зато с благодарностью за заботу, терпение и то самое почти безграничное умение сохранять спокойствие там, где другие уже давно попросили бы отпуск.

Поздравления с Днем воспитателя своими словами

Поздравляю с Днем воспитателя! Спасибо за вашу заботу, терпение и тепло, которое вы каждый день дарите детям. Пусть ваш труд приносит радость, а детские улыбки всегда напоминают, насколько важно ваше дело.

Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам сил, вдохновения и как можно больше приятных моментов в работе. Пусть дети радуют, родители ценят, а каждый день начинается с хорошего настроения.

С Днем воспитателя! Пусть в вашем сердце всегда будет тепло, которого хватает на всех маленьких непосед. Желаю здоровья, спокойствия, благодарности и много искренних детских объятий.

Спасибо вам за доброту, нежность и большой запас терпения. Вы не просто учите детей, а помогаете им делать первые важные шаги в жизни. Пусть ваш труд всегда вознаграждается уважением, любовью и благодарностью.

Поздравляю с Днем воспитателя! Желаю, чтобы в работе было меньше волнений и больше поводов для улыбок. Пусть рядом будут добрые люди, дома ждет уют, а маленькие воспитанники каждый день дарят вам хорошее настроение.

Поздравления с Днем воспитателя в стихах

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З Днем вихователя вас вітаємо,

Слухняних діток вам бажаємо.

Ще здоров’я і терпіння,

Успіху, щастя, натхнення.

Робота ваша так складна,

Але всім батькам потрібна.

****

З Днем вихователя вас вітаємо!

Щастя бажаємо! Здоров’я бажаємо!

Щоб у дитсадку було все так, як потрібно,

Щоб з колегами ви жили дружно,

Щоб вас поважали батьки,

А, головне, щоб малюки обожнювали!

***

Ми сьогодні вітаємо

Вихователів своїх,

Всіх працівників дитсадка

Вітаємо у свято їх.

Ми слухняними будемо,

Будемо дружно їсти,

В ігри весело грати,

Тихо казки слухати.

Обіцяємо вам не плакати,

І не бути примхливими,

У свято побажати хочемо

Вам щасливого життя ми!

Поздравления с Днем воспитателя: картинки



Поздравления с Днем воспитателя / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем воспитателя в стихах / Коллаж 24 Канала





С Днем воспитателя и всех работников дошкольных учреждений / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню воспитателя / Коллаж 24 Канала



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