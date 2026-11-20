Если в вашем телефоне есть хотя бы одна Мария, самое время вспомнить о ней не только тогда, когда нужно что-то спросить или одолжить. Ведь 21 ноября, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционно поздравляют обладательниц этого имени с Днем ангела.

И пока одни будут искать подходящие слова, а другие ограничатся банальными пожеланиями, "24 Канал" уже позаботился о красивых поздравлениях. Мы собрали теплые поздравления для Марий, Маричек и Марийок, которые помогут сделать этот день чуть более особенным.

Поздравление с Днем Ангела Марии своими словами

Поздравляю, Мария, с Днем ангела! Пусть Господь хранит тебя в пути, помогает в делах и дарит силы, когда их не хватает.

Мария, с Днем ангела! Пусть твоя доброта и мягкость всегда находят отклик, а рядом будут те, кто тебя по-настоящему ценит.

С Днем ангела, Мария! Желаю, чтобы мечты сбывались, планы осуществлялись, а дом был полон тепла и уюта.

Искренне поздравляю с Днем ангела, Мария! Пусть Пресвятая Богородица оберегает тебя и твоих родных, а в душе всегда царит покой.

Мария, с Днем ангела! Желаю света в сердце, улыбок каждый день и уверенности, что все будет хорошо. Пусть Бог хранит тебя.

Картинки с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Марии своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Марии своими словами / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Марии своими словами / Коллаж 24 Канала



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