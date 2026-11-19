Мужчины тоже заслуживают день, когда можно официально принимать комплименты, подарки и внимание. И такой повод представится уже 19 ноября – в Международный день мужчин. Это прекрасный повод напомнить любимым, папам, братьям, друзьям и коллегам, насколько они важны, даже если сами упорно делают вид, что им не нужны никакие проявления нежности.

По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку искренних, теплых и милых поздравлений с Международным днем мужчин, которые помогут порадовать близких и подарить им хорошее настроение.

Поздравления с Днем мужчин в стихах



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З Днем чоловіків вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості і миру!

Здоров’я міцного, наснаги й тепла,

Щоб доля світлою й щедрою була.



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З Днем чоловіків я тебе вітаю,

Грошей купу тобі я бажаю,

Бажаю пост великий обіймати,

Менше думати і міцніше спати!



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Хай буде влучним кожне рішення й слово,

Наснаги вистачає на діла.

Здоров’я, достатку, підтримки надійної,

Щоб доля щедро й радісно цвіла.

Поздравление с Днем мужчин в прозе



С Международным днем мужчин! Спасибо, что ты рядом и что на тебя можно положиться. Пусть в твоей жизни будет больше спокойствия, уважения и людей, которые ценят тебя таким, какой ты есть.

С Международным днем мужчин! Спасибо, что ты рядом и что на тебя можно положиться. Пусть в твоей жизни будет больше спокойствия, уважения и людей, которые ценят тебя таким, какой ты есть. Поздравляю с Днем мужчин! Желаю крепкого здоровья, силы духа и тепла в доме. Пусть все, что ты делаешь для близких, возвращается к тебе добром и любовью.

С Международным днем мужчин! Ты не всегда говоришь о своих переживаниях, но я вижу, сколько в тебе заботы и ответственности. Пусть рядом всегда будут те, с кем можно просто расслабиться и быть собой.

С Днем мужчин! Желаю, чтобы мечты сбывались, дела шли легко, а усталость исчезала после одного теплого вечера дома. Ты заслуживаешь счастья не меньше, чем заботишься о других.

Поздравляю с Международным днем мужчин! Спасибо за твою надежность, поддержку и искренние поступки. Пусть жизнь дарит тебе больше поводов для улыбки, а в сердце всегда будет мир.

Поздравления с Международным днем мужчин: картинки

Картинки ко Дню мужчин / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем мужчин своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем мужчин в картинках / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню мужчин / Коллаж 24 Канала



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