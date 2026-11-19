С Международным днем мужчин 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами к празднику
Мужчины тоже заслуживают день, когда можно официально принимать комплименты, подарки и внимание. И такой повод представится уже 19 ноября – в Международный день мужчин. Это прекрасный повод напомнить любимым, папам, братьям, друзьям и коллегам, насколько они важны, даже если сами упорно делают вид, что им не нужны никакие проявления нежности.
По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку искренних, теплых и милых поздравлений с Международным днем мужчин, которые помогут порадовать близких и подарить им хорошее настроение.
Поздравления с Днем мужчин в стихах
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З Днем чоловіків вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості і миру!
Здоров’я міцного, наснаги й тепла,
Щоб доля світлою й щедрою була.
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З Днем чоловіків я тебе вітаю,
Грошей купу тобі я бажаю,
Бажаю пост великий обіймати,
Менше думати і міцніше спати!
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Хай буде влучним кожне рішення й слово,
Наснаги вистачає на діла.
Здоров’я, достатку, підтримки надійної,
Щоб доля щедро й радісно цвіла.
Поздравление с Днем мужчин в прозе
С Международным днем мужчин! Спасибо, что ты рядом и что на тебя можно положиться. Пусть в твоей жизни будет больше спокойствия, уважения и людей, которые ценят тебя таким, какой ты есть.
- Поздравляю с Днем мужчин! Желаю крепкого здоровья, силы духа и тепла в доме. Пусть все, что ты делаешь для близких, возвращается к тебе добром и любовью.
- С Международным днем мужчин! Ты не всегда говоришь о своих переживаниях, но я вижу, сколько в тебе заботы и ответственности. Пусть рядом всегда будут те, с кем можно просто расслабиться и быть собой.
- С Днем мужчин! Желаю, чтобы мечты сбывались, дела шли легко, а усталость исчезала после одного теплого вечера дома. Ты заслуживаешь счастья не меньше, чем заботишься о других.
- Поздравляю с Международным днем мужчин! Спасибо за твою надежность, поддержку и искренние поступки. Пусть жизнь дарит тебе больше поводов для улыбки, а в сердце всегда будет мир.
Поздравления с Международным днем мужчин: картинки
Предлагаем вам подборку поздравлений с Днем мужчин, которые стоит отправить знакомым и друзьям.