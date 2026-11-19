Привітання з Міжнародним Днем чоловіків / Фото Pinterest
Чоловіки теж заслуговують на день, коли можна офіційно приймати компліменти, подарунки та увагу. І така нагода є вже 19 листопада – у Міжнародний день чоловіків. Це чудовий привід нагадати коханим, татам, братам, друзям і колегам, наскільки вони важливі, навіть якщо самі вперто роблять вигляд, що їм не потрібні жодні ніжності.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку щирих, теплих та милих привітань із Міжнародним днем чоловіків, які допоможуть потішити близьких і подарувати їм гарний настрій.
Привітання з Днем чоловіків вірші
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З Днем чоловіків вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості і миру!
Здоров’я міцного, наснаги й тепла,
Щоб доля світлою й щедрою була.
***
З Днем чоловіків я тебе вітаю,
Грошей купу тобі я бажаю,
Бажаю пост великий обіймати,
Менше думати і міцніше спати!
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Хай буде влучним кожне рішення й слово,
Наснаги вистачає на діла.
Здоров’я, достатку, підтримки надійної,
Щоб доля щедро й радісно цвіла.
Привітання з Днем чоловіків в прозі
З Міжнародним днем чоловіків! Дякую, що ти поруч і що на тебе можна покластися. Нехай у твоєму житті буде більше спокою, поваги і людей, які цінують тебе таким, який ти є.
- Вітаю з Днем чоловіків! Бажаю міцного здоров'я, сили духу та тепла в домі. Нехай усе, що ти робиш для близьких, повертається до тебе добром і любов'ю.
- З Міжнародним днем чоловіків! Ти не завжди говориш про свої переживання, але я бачу, скільки в тобі турботи й відповідальності. Нехай поруч завжди будуть ті, з ким можна просто видихнути й бути собою.
- З Днем чоловіків! Бажаю, щоб мрії збувалися, справи йшли легко, а втома зникала після одного теплого вечора вдома. Ти заслуговуєш на щастя не менше, ніж піклуєшся про інших.
- Вітаю з Міжнародним днем чоловіків! Дякую за твою надійність, підтримку й справжні вчинки. Нехай життя дарує тобі більше приводів для усмішки, а в серці завжди буде мир.
Привітання з Міжнародним днем чоловіків картинки
Картинки з Днем чоловіків / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем чоловіків своїми словами/ Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем чоловіків в картинках / Колаж 24 Каналу
Картинки з днем чоловіків / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас добірку привітань з Днем чоловіків, які варто надіслати знайомим та друзям.
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