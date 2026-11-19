З нагоди свята 24 Канал підготував добірку щирих, теплих та милих привітань із Міжнародним днем чоловіків, які допоможуть потішити близьких і подарувати їм гарний настрій.

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Привітання з Днем чоловіків вірші



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З Днем чоловіків вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості і миру!

Здоров’я міцного, наснаги й тепла,

Щоб доля світлою й щедрою була.



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З Днем чоловіків я тебе вітаю,

Грошей купу тобі я бажаю,

Бажаю пост великий обіймати,

Менше думати і міцніше спати!



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Хай буде влучним кожне рішення й слово,

Наснаги вистачає на діла.

Здоров’я, достатку, підтримки надійної,

Щоб доля щедро й радісно цвіла.

Привітання з Днем чоловіків в прозі



З Міжнародним днем чоловіків! Дякую, що ти поруч і що на тебе можна покластися. Нехай у твоєму житті буде більше спокою, поваги і людей, які цінують тебе таким, який ти є.

З Міжнародним днем чоловіків! Дякую, що ти поруч і що на тебе можна покластися. Нехай у твоєму житті буде більше спокою, поваги і людей, які цінують тебе таким, який ти є. Вітаю з Днем чоловіків! Бажаю міцного здоров'я, сили духу та тепла в домі. Нехай усе, що ти робиш для близьких, повертається до тебе добром і любов'ю.

З Міжнародним днем чоловіків! Ти не завжди говориш про свої переживання, але я бачу, скільки в тобі турботи й відповідальності. Нехай поруч завжди будуть ті, з ким можна просто видихнути й бути собою.

З Днем чоловіків! Бажаю, щоб мрії збувалися, справи йшли легко, а втома зникала після одного теплого вечора вдома. Ти заслуговуєш на щастя не менше, ніж піклуєшся про інших.

Вітаю з Міжнародним днем чоловіків! Дякую за твою надійність, підтримку й справжні вчинки. Нехай життя дарує тобі більше приводів для усмішки, а в серці завжди буде мир.

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Привітання з Міжнародним днем чоловіків картинки

Картинки з Днем чоловіків / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем чоловіків своїми словами/ Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем чоловіків в картинках / Колаж 24 Каналу

Картинки з днем чоловіків / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас добірку привітань з Днем чоловіків, які варто надіслати знайомим та друзям.