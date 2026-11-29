30 ноября – последний день осени. Позади остаются золотистые листья, романтические прогулки и бесконечные обещания начать новую жизнь с сентября. Впереди – сезон мандаринов, рождественских фильмов, теплых свитеров и ожесточенной борьбы с желанием вылезти из-под одеяла.

А еще завтра свой день ангела отмечают Андреи. 24 Канал подготовил подборку атмосферных поздравлений с их именинами.

Поздравления с Последним днем осени своими словами



С последним днем осени! Пусть она уйдет тихо, оставив после себя теплые воспоминания, золотую листву в памяти и хорошее настроение. А впереди пусть ждут уютные вечера, горячий чай и хорошие новости.

С последним днем осени! Пусть она уйдет тихо, оставив после себя теплые воспоминания, золотую листву в памяти и хорошее настроение. А впереди пусть ждут уютные вечера, горячий чай и хорошие новости. Прощай, осень, и спасибо тебе! За краски, за дожди, за возможность остановиться и подумать. Желаю, чтобы зима принесла покой, тепло в дом и людей, с которыми уютно даже в морозы.

С последним днем осени! Пусть все тяжелое останется в прошлом вместе с опавшими листьями, а в новую пору года ты войдешь легко, с надеждой и светлыми планами.

Поздравляю с последним осенним днем! Желаю, чтобы зима была мягкой, в доме царил уют, а сердце согревали добрые слова, вкусный кофе и искренние разговоры с родными.

Осень уходит, а тепло остается! Пусть это тепло живет в твоей душе, в семье и во всех, кто рядом. Пусть следующий сезон принесет много улыбок, света и маленьких чудес.

Фотографии Последнего дня осени

Картинки с Последним днем осени / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Последним днем осени / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Последним днем осени своими словами / Коллаж 24 Канала

Открытки с Последним днем осени / Коллаж 24 Канала



Также поздравляйте всех Андреев с их Днем ангела.