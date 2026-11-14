Какой церковный праздник в субботу, 14 ноября: чью память сегодня вспоминают верующие

14 ноября верующие чтят память святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса Христа.

В этот день наши предки проводили время с семьей и продолжали подготовку к зиме. О днях ангела и других праздниках 14 ноября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти святого апостола Филиппа

Апостол Филипп родился в галилейском городе Вифсаида и стал одним из самых преданных учеников Иисуса Христа. Он давно ждал прихода Спасителя, поэтому без колебаний откликнулся на Его призыв. При жизни Филипп прославился многими чудесами, среди которых исцеление больных и воскрешение трагически погибшего младенца. Его служение пришлось на период правления императора Домициана, который жестоко преследовал христиан. За проповедь Евангелия противники веры подвергли апостола пыткам и распяли на кресте. Даже перед смертью святой сохранял непоколебимую веру, молился и просил прощения.

Кто отмечает День ангела 14 ноября

По новоюлианскому календарю 14 ноября именины отмечают люди со следующими именами: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергий, Феодор, Федор и Анна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Впервые его отпраздновали в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. В этот день принято говорить о последствиях сахарного диабета, его профилактике и осложнениях.

Также сегодня отмечают Международный день логопеда и День операционной медицинской сестры.