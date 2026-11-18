18 ноября верующие чтят память святого мученика Романа Кесарийского. Он преданно служил Господу во времена гонений на христиан.

В этот день наши предки проводили время в кругу семьи. О днях ангела и других праздниках 18 ноября рассказывает Паломнический центр Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы при храме святой Анны в городе Бориславе.

День памяти святого мученика Романа Кесарийского

Диакон из Кесарии Палестинской открыто проповедовал христианство в Антиохии во времена жестоких гонений императора Галерия. За такую смелость правители подвергли его бесчеловечным пыткам. В частности, его жестоко избивали, обливали раскаленным оловом и расчленяли тело. Несмотря на адскую боль, проповедник не отрекся от своих убеждений. Во время суда он посрамил своего мучителя, приведя в пример маленького мальчика Варуха, который столь же непоколебимо встретил гибель за веру. Впоследствии палачи разожгли костер для сожжения Романа, однако внезапный ливень погасил огонь. Даже когда слуги императора отрезали мученику язык, он чудесным образом сохранил дар речи и продолжил прославлять Бога на глазах у потрясенной толпы. В конце концов, в 303 году тюремщики задушили святого в камере, а позже верующие перевезли его мощи в Константинополь.

Кто отмечает День ангела 18 ноября

По новоюлианскому календарю 18 ноября именины отмечают люди с такими именами: Платон, Роман и Николай.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 18 ноября отмечается День сержанта Вооруженных Сил Украины. Он был учрежден в 2019 году Указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Главная цель праздника – почтить особую роль сержантского и старшинского корпуса. Сегодня следует поблагодарить тех, кто стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины и каждый день ценой собственного здоровья и жизни приближает победу.

Также сегодня отмечают Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации и День рождения Микки Мауса.