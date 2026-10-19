Какой церковный праздник в понедельник, 19 октября: кто сегодня отмечает День ангела

19 октября верующие чтят память святого мученика Уара. Он тайно исповедовал христианство, за что впоследствии пострадал.

В этот день наши предки пекли хлеб, а затем угощали им соседей. О днях ангела и других праздниках 19 октября – рассказывает Ровенская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти святого мученика Уара

Святой Уар жил в конце III – начале IV века в Египте. Он служил в армии и тайно исповедовал христианство во времена жестоких гонений на верующих. Он постоянно поддерживал единоверцев, помогал им спасаться от преследователей, навещал заключенных, приносил им еду и укреплял их дух. Судьбоносный поворот в его жизни произошел во время беседы с осужденными христианами, которых должны были казнить на следующее утро. Вдохновленный их отвагой, Уар решил больше не скрывать своих убеждений. Он открыто признал свою веру перед судьей и присоединился к заключенным. За это правитель приказал немедленно схватить военного и жестоко избить. От полученных тяжелых травм святой скончался.

Кто отмечает День ангела 19 октября

По новоюлианскому календарю 19 октября Дни ангела отмечают люди с такими именами: Дмитрий, Иван, Леонтий и Сергей.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 октября отмечается День осведомленности об ЛГБТ-центрах. Он был учрежден по инициативе организации CenterLink: The Community of LGBTQ Centers. В этот день принято говорить о вкладе подобных центров в укрепление сообществ, образование, психологическую поддержку, здравоохранение и развитие равных прав.

Также сегодня отмечают Всеукраинский день ответственности человека, Всемирный день борьбы с раком молочной железы и Всемирный день гуманитарных действий.