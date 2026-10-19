У цей день наші предки пекли хліб, а потім пригощали ним сусідів. Про Дні ангела й інші свята 19 жовтня – розповідає Рівненська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святого мученика Уара

Святий Уар жив наприкінці III – на початку IV століття в Єгипті. Він служив у війську та таємно сповідував християнство в часи жорстоких гонінь на вірян. Чоловік постійно підтримував одновірців, допомагав їм тікати від переслідувачів, відвідував ув'язнених, носив їм їжу та зміцнював їхній дух. Доленосний поворот у його житті стався під час розмови з засудженими християнами, яких мали стратити наступного ранку. Натхненний їхньою відвагою, Уар вирішив більше не приховувати власних переконань. Він відкрито визнав свою віру перед суддею та приєднався до в'язнів. За це правитель наказав негайно схопити військового й жорстоко побити. Від отриманих тяжких травм святий помер.

Хто святкує День ангела 19 жовтня

За новоюліанським календарем, 19 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Дмитро, Іван, Леонтій та Сергій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 19 жовтня відзначають День обізнаності про ЛГБТ-центри. Його встановили за ініціативою організації CenterLink: The Community of LGBTQ Centers. У цей день заведено говорити про внесок подібних центрів у зміцнення спільнот, освіту, психологічну підтримку, охорону здоров'я та розвиток рівних прав.

Також сьогодні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози та Всесвітній день гуманітарних дій.