20 ноября верующие чтят память святого Прокла, архиепископа Константинопольского. Он был учеником святого Иоанна Златоуста.

В этот день наши предки проводили время со своей семьей. О днях ангела и других праздниках 20 ноября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти святого Прокла

С юных лет Прокл посвятил себя глубокому изучению Священного Писания. Впоследствии он учился у Иоанна Златоуста, а благодаря полученным знаниям занял должность епископа Кизика. Святой активно распространял христианское учение, а после смерти патриарха Сисиния возглавил архиепископскую кафедру и руководил Церковью в течение двенадцати лет. Именно по его инициативе в столицу торжественно перенесли мощи Иоанна Златоуста. Когда в Константинополе произошло разрушительное землетрясение, патриарх вместе с горожанами искренне молился о спасении, и стихия вскоре утихла. Свой земной путь святитель завершил в глубокой старости.

Кто отмечает День ангела 20 ноября

По новоюлианскому календарю 20 ноября именины отмечают люди с такими именами: Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна и Татьяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 20 ноября отмечают Международный день педиатра. Дата этого праздника была выбрана не случайно. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. А спустя 30 лет организация подписала Конвенцию о правах ребенка.

Также сегодня отмечают Всемирный день ребенка, День защиты детей в Украине и День борьбы с буллингом.