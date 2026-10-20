20 октября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

20 октября верующие чтят память святого великомученика Артемия. Он пострадал за веру в Иисуса Христа.

В этот день наши предки ухаживали за домашним скотом. О днях ангела и других праздниках 20 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого великомученика Артемия

Артемий успешно командовал войсками во времена правления императоров Константина Большого и его сына Констанция. За отвагу он получил должность наместника Египта, где активно способствовал распространению христианской веры. Когда власть захватил Юлиан Отступник и начал гонения на верующих, бывший наместник прибыл в Антиохию. Там он публично осудил правителя за издевательства над двумя епископами. В ответ разгневанный император приказал жестоко пытать военачальника. На следующий день Артемий категорически отказался поклоняться языческим идолам и предсказал Юлиану скорую гибель в наказание за содеянные преступления. Правитель усилил пытки, но не смог сломить волю мужа и в 362 году приказал отсечь ему голову. Пророчество мученика сбылось довольно быстро. Так, Юлиан Отступник погиб во время военного похода против персов. Впоследствии христиане перевезли мощи святого из Антиохии в Константинополь.

Кто отмечает День ангела 20 октября

По новоюлианскому календарю 20 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Николай, Павел, Петр, Александр, Артем, Иван, Леонид, Михаил и Ирина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего

Что еще отмечают

Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Его учредила Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров в 2004 году. В этот день кулинары традиционно устраивают профессиональные мероприятия и тематические ужины.

Также сегодня отмечают Международный день авиадиспетчера, Международный день ленивца, Всемирный день статистики и Всемирный день борьбы с болью.