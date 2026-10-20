У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про Дні ангела й інші свята 20 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого великомученика Артемія

Артемій успішно командував військами за часів правління імператорів Костянтина Великого та його сина Констанція. За відвагу він здобув посаду намісника Єгипту, де активно сприяв поширенню християнської віри. Коли владу захопив Юліан Відступник і розпочав гоніння на вірян, колишній намісник прибув до Антіохії. Там він публічно засудив правителя за знущання з двох єпископів. У відповідь розгніваний імператор наказав жорстоко катувати воєначальника. Наступного дня Артемій категорично відмовився поклонятися язичницьким ідолам і напророкував Юліану швидку загибель як покарання за скоєні злочини. Правитель посилив тортури, але не зміг зламати волю чоловіка та у 362 році наказав відтяти йому голову. Пророцтво мученика збулося досить швидко. Так, Юліан Відступник загинув під час військового походу проти персів. Згодом християни перевезли мощі святого з Антіохії до Константинополя.

Хто святкує День ангела 20 жовтня

За новоюліанським календарем, 20 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Микола, Павло, Петро, Олександр, Артем, Іван, Леонід, Михайло та Ірина.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого

Що ще відзначають

Щороку 20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря. Його запровадила Всесвітня асоціація спільнот шеф-кухарів у 2004 році. У цей день кулінари традиційно влаштовують професійні заходи й тематичні вечері.

Також сьогодні вшановують Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день лінивця, Всесвітній день статистики та Всесвітній день боротьби з болем.