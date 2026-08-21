21 августа – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

21 августа верующие чтят память святого апостола Тадея. Он был одним из 70 учеников Иисуса Христа.

В этот день наши предки собирали ежевику и яблоки. О днях ангела и других праздниках 21 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого апостола Тадея

Тадей родился в сирийском городе Эдесса и был евреем по происхождению. Однажды юноша отправился в Иерусалим на праздник. Там Тадей услышал проповедь Иоанна Крестителя, после чего принял крещение в водах Иордана и остался жить в Палестине. Впоследствии святой присоединился к последователям Иисуса Христа и вошел в число 70 апостолов, призванных нести христианское учение различным народам. После Вознесения Христа проповедник отправился с миссией по землям Сирии и Месопотамии. В родной Эдессе он обратил в новую веру князя Авгара вместе со многими горожанами. Праведник решительно отказался от щедрых даров местного правителя и отправился проповедовать дальше. Свой земной путь святой апостол мирно завершил в 44 году.

Кто отмечает День ангела 21 августа

По новоюлианскому календарю 21 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Александр и Павел.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 21 августа отмечается Международный день памяти жертв терроризма. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2017 году. Сегодня традиционно вспоминают тех, кто погиб в результате терактов.

Также сегодня отмечают День поэта, День без косметики и макияжа и Всемирный день Аватара.