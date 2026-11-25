25 ноября верующие чтят память святого священномученика Климента. Он в течение длительного времени возглавлял Римскую Церковь.

В этот день наши предки завершали свадебный сезон. О днях ангела и других праздниках 25 ноября – пишет Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Климента

Будущий святой родился в Риме в зажиточной семье и рано потерял родителей, однако его происхождение помогло ему получить блестящее образование. Однажды юноша отправился на Восток, где встретил апостола Павла. Эта судьбоносная встреча побудила Климента принять крещение и посвятить жизнь служению Богу. Вернувшись в столицу, он возглавил Римскую Церковь и в течение девяти лет активно поддерживал местную общину верующих. Однако в те времена империей правил язычник Траян, который жестоко преследовал новую религию. Узнав об активной деятельности епископа, правитель отправил его в ссылку в Крым. Даже на каторге вблизи Херсонеса Климент не переставал проповедовать, поэтому христианство быстро нашло отклик среди жителей полуострова. Разгневанный успехами изгнанника император приказал немедленно утопить его в море. Впоследствии верующие нашли останки мученика и перенесли часть святых мощей обратно в Рим.

Кто отмечает День ангела 25 ноября

По новоюлианскому календарю 25 ноября Дни ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен и Ярослав.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1999 году. Кстати, дату праздника выбрали не просто так. Именно 25 ноября 1960 года сестры Мирабаль, участвовавшие в восстании против Рафаэля Трухильо, лидера Доминиканской Республики, были жестоко убиты. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи женщин во всем мире, и предложить пути решения этих трудностей.

Также сегодня отмечают День супа гаспачо.