Какой церковный праздник в воскресенье, 25 октября: у кого сегодня День ангела

25 октября верующие чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия. Они преданно служили Господу, поэтому впоследствии погибли.

В этот день наши предки поминали умерших родственников. О запретах и других праздниках 25 октября – рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия

Маркиан и Мартирий жили в Константинополе в IV веке. Оба мужчины служили в главном городском храме: первый работал чтецом, а второй занимал должность иподиакона. Также они выполняли обязанности секретарей патриарха Павла Исповедника. В то время в обществе набирало силу арианское течение, представители которого отвергали божественную природу Иисуса Христа. Император Констанций поддерживал это движение и начал масштабные гонения на христиан. Из-за этого власти изгнали патриарха Павла из города. Сразу после этого ариане попытались переманить Маркиана и Мартирия на свою сторону. В обмен на отказ от веры они предлагали мужчинам большие деньги и высокие должности. Однако служители храма остались верны своим убеждениям и признали Христа истинным Богом. Поскольку подкуп и лесть не дали желаемого результата, еретики перешли к угрозам смертью. Впоследствии палачи отсекли мученикам головы. Местные христиане взяли тела и похоронили их с соблюдением всех традиций.

Кто отмечает День ангела 25 октября

По новоюлианскому календарю 25 октября именины отмечают люди с такими именами: Валерий и Маркиян.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

В последнее воскресенье октября ежегодно отмечается День автомобилиста в Украине. В этом году этот праздник приходится на 25 октября. Сегодня принято поздравлять всех водителей и людей, занимающихся обслуживанием транспортных средств и ремонтом автомобилей.

Кроме того, сегодня отмечают День рождения Национального союза художников Украины, День свекрови и тещи, а также Всемирный день оперы.

Кстати, в ночь на 25 октября также состоялось переход на зимнее время в Украине.