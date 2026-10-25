Яке церковне свято у неділю, 25 жовтня: хто сьогодні відзначає День ангела

У цей день наші предки згадували померлих родичів. Про заборони й інші свята 25 жовтня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

Маркіян і Мартирій жили в Константинополі у IV столітті. Обидва чоловіки служили в головному міському храмі: перший працював читцем, а другий обіймав посаду іподиякона. Також вони виконували обов'язки секретарів патріарха Павла Сповідника. Тоді в суспільстві набувала впливу аріанська течія, представники якої відкидали божественну природу Ісуса Христа. Імператор Констанцій підтримував цей рух і розпочав масштабні гоніння на християн. Через це влада вигнала патріарха Павла з міста. Одразу після цього аріани спробували переманити Маркіяна та Мартирія на свій бік. В обмін на відмову від релігії вони пропонували чоловікам великі гроші та високі посади. Проте служителі храму зберегли вірність своїм переконанням і визнали Христа істинним Богом. Оскільки підкуп та лестощі не дали бажаного результату, єретики перейшли до погроз смертю. Згодом кати відтяли мученикам голови. Місцеві християни забрали тіла та поховали їх з дотриманням усіх традицій.

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Хто святкує День ангела 25 жовтня

За новоюліанським календарем, 25 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Валерій і Маркіян.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

В останню неділю жовтня щороку відзначають День автомобіліста в Україні. Цьогоріч це свято припадає на 25 жовтня. Сьогодні заведено вітати усіх водіїв та людей, які займаються обслуговуванням транспортних засобів і ремонтом автомобілів.

Крім цього, нині святкують День народження Національної спілки художників України, День свекрухи і тещі та Всесвітній день опери.

До речі, у ніч на 25 жовтня відбувся також перехід на зимовий час в Україні.