26 ноября верующие чтят память преподобного Алипия Столпника. Он воздвиг столб, на котором провел 53 года в молитвах.

В этот день наши предки старались не бездельничать, поэтому занимались важными делами. О днях ангела и других праздниках 26 ноября – рассказывает христианский портал КИРИОС.

День памяти преподобного Алипия Столпника

Будущий святой появился на свет в пафлагонском городе Адрианополе, где его духовным наставником стал епископ Феодор. Именно под влиянием учителя юноша еще в детстве решил посвятить себя служению Богу. Решающим событием в жизни Алипия стала поездка в Константинополь, во время которой ему во видении явилась мученица Евфимия и попросила построить храм в ее честь в родном городе. Вернувшись домой, Алипий исполнил просьбу святой, а рядом с новой церковью воздвиг столб. На нем он провел в непрестанных молитвах 53 года, поддерживал верующих и давал советы каждому, кто обращался за помощью. Неподалеку находилось старое языческое кладбище, откуда нечистая сила постоянно пыталась сбить отшельника с пути. Впрочем, глубокая вера Алипия оказалась сильнее любых искушений. Даже когда тяжелая болезнь ног лишила мужчину возможности стоять, он продолжил свой подвиг, лежа. Со временем вокруг столба образовались две монашеские обители, о которых преподобный заботился до последних дней жизни.

Кто отмечает День ангела 26 ноября

По новоюлианскому календарю 26 ноября именины отмечают люди с такими именами: Юрий и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 26 ноября отмечается Международный день сапожника. Этот праздник посвящен специалистам, которые создают дизайн, шьют и восстанавливают самые разнообразные пары обуви. История этого ремесла берет свое начало еще в эпоху палеолита, когда древние люди обматывали ступни шкурами животных для защиты от холода и острых камней.

Также сегодня отмечают Всемирный день оливкового дерева, День благодарения в США и День борьбы с ожирением.