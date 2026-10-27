Какой церковный праздник во вторник, 27 октября: чью память сегодня чтят верующие

27 октября верующие чтят память святого преподобного Нестора Летописца. Он написал первое летописное сочинение об истории Киевской Руси – "Повесть временных лет".

В этот день наши предки занимались рукоделием, в частности шили и вышивали. О днях ангела и других праздниках 27 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти преподобного Нестора Летописца

Нестор родился в 1056 году в Киеве. Юношей он пришел в Киево-Печерский монастырь, принял монашеский постриг и стал иеродиаконом. Монах глубоко изучал Священное Писание и называл его главным источником мудрости. При жизни писатель создал тексты о страстотерпцах Борисе и Глебе, а также о своем наставнике Феодосии. Самый выдающийся труд летописца – "Повесть временных лет". В этой книге автор впервые систематизировал историю Киевской Руси через призму христианского мировоззрения. Нестор умер около 1114 года. Святой покоится в Ближних пещерах Антония Печерского.

Кто отмечает День ангела 27 октября

По новоюлианскому календарю 27 октября именины отмечают люди с такими именами: Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Капитолина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 27 октября в Украине отмечают День украинского языка и письменности. Он чествует родной для украинцев язык и подчеркивает его важность, особенно в условиях войны. К слову, этот день был официально установлен в ноябре 1997 года Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день плюшевого мишки, Международный день панды и Всемирный день аудиовизуального наследия.