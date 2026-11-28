28 ноября верующие чтят память святого мученика Иринарха Севастийского. Он стал свидетелем мученической смерти семи христианок, после чего принял христианство.

В этот день наши предки ухаживали за лошадьми и наблюдали за птицами. О днях ангела и других праздниках 28 ноября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти мученика Иринарха Севастийского

Иринарх родился в армянском городе Севастии и работал палачом, приводя в исполнение смертные приговоры преступникам. В те времена правил император Диоклетиан, при котором власти жестоко преследовали последователей Христа. Однажды язычники осудили семерых верующих женщин. Молодые женщины отказались поклоняться идолам, за что их подвергли жестоким пыткам. Несмотря на невыносимую боль, девушки молчали, потому что осознавали, что отдают жизнь за Господа. Стойкость мучениц поразила Иринарха, на глазах которого происходила расправа. После увиденного мужчина начал открыто верить во Христа, почему впоследствии сам принял мученическую смерть.

Кто отмечает День ангела 28 ноября

По новоюлианскому календарю 28 ноября Дни ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна, Дмитрий, Никита и Филипп.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Сейчас принято чтить память миллионов людей, погибших от искусственного голода, организованного советской властью в 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годах. В 16:00 по всей стране объявляется общенациональная минута молчания. После этого украинцы присоединяются к акции "Зажги свечу" и ставят огоньки на подоконниках в знак скорби по невинно погибшим гражданам.

Также сегодня отмечают Всемирный день милосердия и День работника системы финансового мониторинга в Украине.