Какой церковный праздник 3 ноября: кого чествуют, что нельзя делать и главные приметы

3 ноября православные верующие в Украине чтят память святых мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала. В народе этот день называют "Ганной Холодной". И не зря, ведь наши предки внимательно следили за погодой, пытаясь предсказать, насколько суровой будет зима.

Как сообщает 24 Канал, с этой датой связано немало традиций, примет и запретов, которых издавна придерживались украинцы.

Что известно о церковном празднике 3 ноября

Святые Акепсим, Иосиф и Аифал жили в IV веке в Персии. Во времена гонений на христиан они отказались отречься от своей веры, за что были заключены в тюрьму и приняли мученическую смерть.

Также в этот день поминают преподобную Анну Всеволодовну – киевскую княжну, в честь которой народный праздник получил название "Ганна Холодная".

По традиции, 3 ноября хозяйки занимались рукоделием, пекли пироги с ягодами и наводили порядок в доме. Считалось, что трудолюбие в этот день принесет благополучие семье.

Что нельзя делать 3 ноября

Согласно народным поверьям, в этот день не следует:

ссориться,

сплетничать,

завидовать и отказывать людям в помощи.

Также предки советовали не бездельничать и не откладывать важные дела. Поэтому для тех, кто планировал провести день на диване, народные традиции несут плохие новости.

Народные приметы 3 ноября

Наши предки верили, что красный закат предвещает морозы, а большое количество листьев на деревьях – суровую зиму. Если же ночное небо усыпано звездами, в ближайшие дни ожидалась хорошая погода.

Конечно, эти приметы являются частью народных верований, а не научным прогнозом. Однако они до сих пор остаются интересной частью украинских традиций.

Кто отмечает именины 3 ноября

Богдан, Василий, Илья, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр.

Какой еще праздник отмечают 3 ноября

Всемирный день косплея, Всемирный день медузы, Международный день биосферных заповедников