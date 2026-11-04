Какой церковный праздник 4 ноября: почему в этот день вспоминают Софию Киевскую и что нельзя делать

4 ноября православные верующие Украины, следуя новому церковному календарю, чтят память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермия. В то же время эта дата имеет особое значение для украинской истории, ведь Церковь вспоминает освящение Софийского собора в Киеве и чтит знаменитую икону Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена".

С этим днем связаны важные церковные события и традиции, которые напоминают верующим о духовном значении молитвы, милосердия и воздержания. Рассказываем о праздниках и запретах в этот день.

Что известно о церковном празднике 4 ноября

Одним из святых, память которого чтят в этот день, является преподобный Иоанникий Великий. Он жил в VIII – IX веках, посвятил жизнь монашеству и духовным подвигам. Святой скончался в 846 году и остался в церковной традиции как пример преданности Богу.

Также 4 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера. Согласно церковному преданию, они были учениками апостола Тита и проповедовали христианство. За отказ отречься от веры святые подверглись жестоким пыткам и приняли мученическую смерть.

В этот день также почитают преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, покоящегося в Дальних пещерах, и святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

Отдельное событие 4 ноября – память об освящении собора Святой Софии в Киеве. Эта святыня, возведенная в XI веке, является одним из важнейших памятников украинского церковного и культурного наследия. Вместе с ней верующие почитают икону Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена".



Икона Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена" / Фото из открытых источников

Ее величественный мозаичный образ XI века расположен в главной апсиде Софийского собора. Богородицу изобразили с поднятыми руками в молитвенном жесте. Образ на протяжении веков считается символом заступничества и духовной защиты Киева.

Что нельзя делать 4 ноября

Церковь не устанавливает отдельного перечня запретов именно на эту дату. Однако христианам советуют избегать ссор, злословия, зависти, осуждения и равнодушия к чужим проблемам. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, оскорблять близких или сознательно причинять кому-либо вред. Зато этот день можно посвятить молитве, посещению храма и добрым делам.

Кто отмечает именины 4 ноября

По церковному календарю в этот день почитают святых, чьи имена могут отмечаться как день ангела: Иоанникий, Никандр, Ермий, Меркурий и Павел.

Также 4 ноября свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. День железнодорожника в Украине закреплен указом президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Именно 4 ноября 1861 года на вокзал Львова прибыл первый поезд, что стало началом регулярного железнодорожного сообщения на территории современной Украины.