Какой церковный праздник 4 ноября: почему в этот день вспоминают Софию Киевскую и что нельзя делать
4 ноября православные верующие Украины, следуя новому церковному календарю, чтят память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермия. В то же время эта дата имеет особое значение для украинской истории, ведь Церковь вспоминает освящение Софийского собора в Киеве и чтит знаменитую икону Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена".
С этим днем связаны важные церковные события и традиции, которые напоминают верующим о духовном значении молитвы, милосердия и воздержания. Рассказываем о праздниках и запретах в этот день.
Что известно о церковном празднике 4 ноября
Одним из святых, память которого чтят в этот день, является преподобный Иоанникий Великий. Он жил в VIII – IX веках, посвятил жизнь монашеству и духовным подвигам. Святой скончался в 846 году и остался в церковной традиции как пример преданности Богу.
Также 4 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера. Согласно церковному преданию, они были учениками апостола Тита и проповедовали христианство. За отказ отречься от веры святые подверглись жестоким пыткам и приняли мученическую смерть.
В этот день также почитают преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, покоящегося в Дальних пещерах, и святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.
Отдельное событие 4 ноября – память об освящении собора Святой Софии в Киеве. Эта святыня, возведенная в XI веке, является одним из важнейших памятников украинского церковного и культурного наследия. Вместе с ней верующие почитают икону Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена".
Икона Божией Матери "Оранта – Нерушимая стена" / Фото из открытых источников
Ее величественный мозаичный образ XI века расположен в главной апсиде Софийского собора. Богородицу изобразили с поднятыми руками в молитвенном жесте. Образ на протяжении веков считается символом заступничества и духовной защиты Киева.
Что нельзя делать 4 ноября
Церковь не устанавливает отдельного перечня запретов именно на эту дату. Однако христианам советуют избегать ссор, злословия, зависти, осуждения и равнодушия к чужим проблемам. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, оскорблять близких или сознательно причинять кому-либо вред. Зато этот день можно посвятить молитве, посещению храма и добрым делам.
Кто отмечает именины 4 ноября
По церковному календарю в этот день почитают святых, чьи имена могут отмечаться как день ангела: Иоанникий, Никандр, Ермий, Меркурий и Павел.
Также 4 ноября свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. День железнодорожника в Украине закреплен указом президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.
Именно 4 ноября 1861 года на вокзал Львова прибыл первый поезд, что стало началом регулярного железнодорожного сообщения на территории современной Украины.