Яке церковне свято 4 листопада: чому цього дня згадують Софію Київську та що не можна робити

Із цим днем пов'язані важливі церковні події та традиції, що нагадують вірянам про духовне значення молитви, милосердя та стриманості. Розповідаємо про свята та заборони у цей день.

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Що відомо про церковне свято 4 листопада

Одним зі святих, пам'ять якого вшановують цього дня, є преподобний Йоанікій Великий. Він жив у VIII – IX століттях, присвятив життя чернецтву та духовним подвигам. Святий помер у 846 році й залишився в церковній традиції як приклад відданості Богові.

Також 4 листопада згадують священномучеників Никандра, єпископа Мирського, та Єрмія, пресвітера. За церковним переданням, вони були учнями апостола Тита й проповідували християнство. За відмову зректися віри святі зазнали жорстоких катувань і загинули мученицькою смертю.

Цього дня також вшановують преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, який спочиває в Дальніх печерах, та святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.

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Окрема подія 4 листопада – пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві. Ця святиня, зведена в XI столітті, є однією з найважливіших пам'яток української церковної та культурної спадщини. Разом із нею віряни вшановують ікону Божої Матері "Оранта – Непорушна стіна".

Ікона Божої Матері "Оранта – Непорушна стіна" / Фото з відкритих джерел

Її величний мозаїчний образ XI століття розташований у головній апсиді Софійського собору. Богородицю зображено з піднятими руками в молитовному жесті. Образ упродовж століть вважають символом заступництва та духовного захисту Києва.

Що не можна робити 4 листопада

Церква не встановлює окремого переліку заборон саме на цю дату. Однак християнам радять уникати сварок, лихослів'я, заздрощів, осуду та байдужості до чужих проблем. Також не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, ображати близьких чи свідомо завдавати комусь шкоди. Натомість цей день можна присвятити молитві, відвідуванню храму та добрим справам.

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Хто святкує іменини 4 листопада

За церковним календарем цього дня вшановують святих, чиї імена можуть відзначати як день ангела: Іоаникій, Никандр, Єрмій, Меркурій та Павло.

Також 4 листопада своє професійне свято відзначають залізничники. День залізничника в Україні закріплений указом президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року.

Саме 4 листопада 1861 року на вокзал Львова прибув перший поїзд, що стало початком регулярного залізничного сполучення на території сучасної України.