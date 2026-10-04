4 октября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

4 октября верующие чтят память святого священномученика Иерофея. Он проповедовал христианство и способствовал укреплению веры в Афинах.

В этот день наши предки готовили настойки из целебных трав на зиму. О днях ангела и других праздниках 4 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Иерофея

Святой Иерофей относится к числу древнейших христианских епископов и мучеников. Изначально он входил в состав афинского ареопага – высшего судебного органа, где заседали самые уважаемые и образованные горожане. Жизнь этого деятеля коренным образом изменилась после проповеди апостола Павла в Афинах. Вдохновленный этой речью, Иерофей вместе с Дионисием Ареопагитом отрекся от язычества и принял христианство. Впоследствии апостол Павел рукоположил его в сан епископа и поручил заботиться о молодой афинской общине. Святой также принимал участие в погребении Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. На протяжении всей жизни он активно распространял новое учение и укреплял религиозный центр в родном городе. Из-за своих убеждений Иерофей подвергся жестоким гонениям и в I веке принял мученическую смерть.

Кто отмечает День ангела 4 октября

По новоюлианскому календарю 4 октября День ангела отмечают люди со следующими именами: Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Иаков и Вероника.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 4 октября отмечают Всемирный день животных. Его учредил писатель и защитник животных Генрих Циммерман в 1925 году. В этот день принято рассказывать о проблемах окружающей среды, защите прав и благополучия всех живых существ на планете.

Также сегодня отмечают День учителя в Украине. Этот праздник – прекрасный повод выразить искреннюю благодарность педагогам за их неустанный труд, терпение и преданность своему делу. Именно учителя вдохновляют учеников на новые свершения и поддерживают школьников во всех их начинаниях. Присоединяйтесь к поздравлениям и подарите своим учителям хотя бы несколько теплых слов и улыбку в этот особенный день.

Кроме того, 4 октября отмечается День территориальной обороны Украины. Он был учрежден в 2020 году Указом президента Владимира Зеленского. Этот профессиональный праздник посвящен работе военных, которые занимаются охраной критически важных объектов инфраструктуры, борются с диверсионно-разведывательными силами и защищают мирное население от россиян.