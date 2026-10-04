У цей день наші предки робили настоянки з лікарських трав на зиму. Про Дні ангела й інші свята 4 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Єрофея

Святий Єрофей належить до найдавніших християнських єпископів та мучеників. Спочатку він входив до складу афінського ареопагу – вищого судового органу, де засідали найшанованіші та найосвіченіші містяни. Життя діяча докорінно змінилося після проповіді апостола Павла в Афінах. Натхненний цією промовою, Єрофей разом із Діонісієм Ареопагітом зрікся язичництва та прийняв християнство. Згодом апостол Павло висвятив його в сан єпископа й доручив опікуватися молодою афінською громадою. Святий також брав участь у похованні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. Упродовж усього життя він активно поширював нове вчення та зміцнював релігійний осередок у рідному місті. Через власні переконання Єрофей зазнав жорстоких переслідувань і в I столітті загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 4 жовтня

За новоюліанським календарем, 4 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Яків та Вероніка.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 4 жовтня святкують Всесвітній день тварин. Його запровадив письменник і зоозахисник Генріх Ціммерман у 1925 році. У цей день заведено розповідати про проблеми довкілля, захист прав та добробуту всіх живих істот на планеті.

Також сьогодні відзначають День вчителя в Україні. Це свято – чудовий привід висловити щиру вдячність педагогам за їхню невтомну працю, терпіння та відданість своїй справі. Саме вчителі надихають учнів на нові звершення та підтримують школярів в усіх їхніх починаннях. Долучайтеся до привітань і подаруйте своїм педагогам хоча б кілька теплих слів та усмішку в цей особливий день.

Крім цього, 4 жовтня святкують День територіальної оборони України. Його запровадили у 2020 році Указом президента Володимира Зеленського. Це професійне свято вшановує роботу військових, які займаються охороною критично важливі об'єкти інфраструктури, борються з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від росіян.