Какой церковный праздник в понедельник, 5 октября: у кого сегодня именины

5 октября верующие чтят память святой мученицы Харитины. Она изучала Священное Писание и обращала людей в христианство.

В этот день наши предки занимались рукоделием. О днях ангела и других праздниках 5 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти священномученицы Харитины

В раннем возрасте Харитина потеряла обоих родителей, поэтому ее воспитанием занимался христианин Клавдий. Когда девушка стала взрослой, она решила посвятить свою жизнь служению Господу. Харитина также отказалась выходить замуж, отдав предпочтение изучению Священного Писания и обращению язычников в христианство. Известно, что во времена правления императора Диоклетиана происходили гонения на христиан. Однажды правитель узнал о деятельности Харитины, поэтому приказал привести ее на суд. Там девушка открыто рассказала о своем вероисповедании и отказалась отречься от Бога. В связи с этим она подверглась страшным пыткам, а ее тело бросили в море. Спустя некоторое время Клавдий похоронил святую мученицу по всем христианским традициям.

Кто отмечает День ангела 5 октября

По новоюлианскому календарю 5 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей и Александра.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 5 октября отмечают Всемирный день учителя, Международный день Джеймса Бонда и Международный день борьбы с проституцией.

Также сегодня отмечают Международный день врача, Всемирный день предотвращения буллинга, Всемирный день архитектора и архитектуры и Всемирный день охраны мест обитания.