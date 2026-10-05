У цей день наші предки займалися рукоділлям. Про Дні ангела й інші свята 5 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті священномучениці Харитини

У ранньому віці Харитина втратила обох батьків, тому її вихованням займався християнин Клавдій. Коли дівчина стала дорослою, то вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Харитина також відмовилася виходити заміж, віддавши перевагу вивченню Святого Письма та наверненню язичників до християнства. Відомо, що за часів правління імператора Діоклетіана відбувалися переслідування християн. Одного дня правитель дізнався про діяльність Харитини, тому наказав привести її на суд. Там дівчина відкрито розповіла про своє віросповідання та відмовилася зрікатися Бога. У зв'язку з цим, вона зазнала страшних тортур, а її тіло викинули в море. Через деякий час Клавдій поховав святу мученицю за усіма християнськими традиціями.

Хто святкує День ангела 5 жовтня

За новоюліанським календарем, 5 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій та Олександра.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 5 жовтня відзначають Всесвітній день вчителя, Міжнародний день Джеймса Бонда та Міжнародний день проти проституції.

Також сьогодні святкують Міжнародний день лікаря, Всесвітній день запобігання булінгу, Всесвітній день архітектора та архітектури і Всесвітній день охорони місць проживання.