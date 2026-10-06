6 октября – какой церковный праздник: чью память сегодня чтят верующие

6 октября верующие чтят память святого апостола Фомы. Он проповедовал христианство в Палестине, Эфиопии и Индии.

В этот день наши предки начинали топить печь. Об именинах и других праздниках 6 октября – рассказывает Андреевская церковь.

День памяти апостола Фомы

Апостол Фома входил в круг двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Сначала он усомнился в вести о Воскресении Господа, но впоследствии убедился в чуде и признал свою ошибку. После этого Фома отправился с христианской проповедью в Палестину, Эфиопию и Индию, где успешно обращал местное население в новую веру. Свою миссию апостол завершил мученической смертью. Известно, что индийские язычники казнили его за отказ поклоняться местным идолам.

Кто отмечает День ангела 6 октября

По новоюлианскому календарю 6 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 6 октября отмечают Международный день геологического разнообразия и Всемирный день детского церебрального паралича.