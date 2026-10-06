У цей день наші предки починали топити піч. Про Дні ангела й інші свята 6 жовтня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті апостола Фоми

Апостол Фома входив до кола дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Спочатку він засумнівався у звістці про Воскресіння Господа, але згодом пересвідчився у диві та визнав свою помилку. Після цього Фома вирушив із християнською проповіддю до Палестини, Ефіопії та Індії, де успішно навертав місцеве населення до нової віри. Свою місію апостол завершив мученицькою смертю. Відомо, що індійські язичники стратили його за відмову поклонятися місцевим ідолам.

Хто святкує День ангела 6 жовтня

За новоюліанським календарем, 6 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Антоніна, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро та Раїса.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 6 жовтня святкують Міжнародний день геологічного різноманіття та Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.