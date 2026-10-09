Какой церковный праздник в пятницу, 9 октября: чью память сегодня чтят верующие

9 октября верующие чтят память святого апостола Иакова Алфеева. Он проповедовал христианство во многих странах мира.

В этот день наши предки рубили дрова на зиму. О днях ангела и других праздниках 9 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти апостола Иакова Алфеева

Иаков входил в число 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Благодаря своей искренности он получил призвание проповедовать Слово Божие. Отказавшись от материальных благ, будущий апостол последовал за Спасителем и собственными глазами видел Его чудеса, страдания и воскресение. После Сошествия Святого Духа Иаков путешествовал по дальним краям ради распространения христианства. Во время своих миссий он обращал язычников, разрушал идольские капища, исцелял немощных и избавлял их от злых духов. Свой земной путь проповедник завершил мученической смертью на кресте, повторив судьбу своего Учителя.

Кто отмечает День ангела 9 октября

По новоюлианскому календарю 9 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Константин, Максим, Петр, Степан и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 9 октября в Украине отмечают День риэлтора. Его учредили в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. Этот праздник чествует работу специалистов, занимающихся недвижимостью и ее куплей-продажей.

Также сегодня отмечают Всемирный день почты, Международный день ветеринарной медсестры и Международный день психологического коучинга.