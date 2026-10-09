У цей день наші предки рубали дрова на зиму. Про Дні ангела й інші свята 9 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті апостола Якова Алфеєва

Яків належав до 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Завдяки щирості він отримав покликання проповідувати Боже слово. Відмовившись від матеріальних благ, майбутній апостол вирушив за Спасителем і на власні очі бачив Його дива, муки та воскресіння. Після Зішестя Святого Духа Яків подорожував далекими краями задля поширення християнства. Під час своїх місій він навертав язичників, руйнував ідольські капища, зцілював недужих та звільняв їх від злих духів. Земний шлях проповідник завершив мученицькою смертю на хресті, повторивши долю власного Вчителя.

Хто святкує День ангела 9 жовтня

За новоюліанським календарем, 9 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Костянтин, Максим, Петро, Степан та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Його встановили у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді рієлторів. Це свято вшановує роботу фахівців, які працюють з нерухомістю та її купівлею-продажем.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день пошти, Міжнародний день ветеринарної медсестри та Міжнародний день психологічного коучингу.