Традиции 24 Поздравления З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами
27 октября, 05:02
3

З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

Людмила Онуфреив

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. І це чудова нагода згадати, що наша мова – не лише про правила, наголоси та вічні суперечки, як правильно: "будь ласка" чи "будь-ласка". Вона про нашу історію, характер і вміння одним влучним словом сказати більше, ніж цілим реченням.

И хотя украинский язык заслуживает любви не только раз в год, сегодня можно официально признаться ему в своих чувствах. А заодно отправить близким красивые, искренние или даже забавные поздравления с праздником. А у 24 Канала есть поздравления с Днем письменности.

Поздравление с Днем украинской письменности и языка в прозе

С Днем украинской письменности и языка! Пусть родное слово всегда звучит в твоем доме, а язык звучит гордо, свободно и искренне.

  • Поздравляю с праздником родного языка! Желаю беречь его, говорить на нем с любовью и передавать детям как величайшее сокровище нашего народа.
  • С Днем письменности и языка! Пусть украинское слово станет для тебя опорой, силой и источником вдохновения, а разговоры всегда будут полны тепла.
  • Искренне поздравляю с Днем украинского языка! Пусть наш язык мелодично звучит над всей страной, объединяет сердца и придает веру в лучшее.
  • С Днем нашего языка! Желаю, чтобы каждое слово было искренним, каждая мысль – светлой, а украинский язык всегда звучал в нас с радостью и достоинством.

Поздравления с Днем украинского языка и письменности на украинском языке

***

Сегодня у украинцев праздник,
День письменности и языка,
Поздравлять спешим с энтузиазмом,
Сочиняем стихи, поем песни,
Желаем языку процветать,
Народу – чтобы он ее не забывал,
Говорит на родном языке,
Чтобы всех вокруг удивил,
В письменности и речи наша сила,
Как нация объединяет нас,
Чтобы наша гордость возродилась,
И чтобы огонек надежды не погас

***

Родной язык, процветай с годами,
Пусть чтят тебя веками,
Чтобы теплыми и нежными словами,
Ты была у народа на устах.
Поздравляем всех украинцев с праздником,
От всей души желаем добра,
И пусть в мире много разных языков,
Но соловьиный язык у нас один!

***

Поздравляю с Днем письменности,
Нашего родного языка.
Пусть в сердцах она звучит
Пламенно у всех вас.
Берегите ее прекрасную,
Вечно прекрасный, молодой.
Провожайте похвалой
Ее путь по земле. 

***

Картинки ко Дню украинского языка и письменности


Поздравления в прозе с Днем украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал

Предлагаем вам еще одну подборку поздравлений с Днем письменности. Поздравляйте по-настоящему красиво.