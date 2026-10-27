З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. І це чудова нагода згадати, що наша мова – не лише про правила, наголоси та вічні суперечки, як правильно: "будь ласка" чи "будь-ласка". Вона про нашу історію, характер і вміння одним влучним словом сказати більше, ніж цілим реченням.

И хотя украинский язык заслуживает любви не только раз в год, сегодня можно официально признаться ему в своих чувствах. А заодно отправить близким красивые, искренние или даже забавные поздравления с праздником. А у 24 Канала есть поздравления с Днем письменности.

Поздравление с Днем украинской письменности и языка в прозе

С Днем украинской письменности и языка! Пусть родное слово всегда звучит в твоем доме, а язык звучит гордо, свободно и искренне.

Поздравляю с праздником родного языка! Желаю беречь его, говорить на нем с любовью и передавать детям как величайшее сокровище нашего народа.

С Днем письменности и языка! Пусть украинское слово станет для тебя опорой, силой и источником вдохновения, а разговоры всегда будут полны тепла.

Искренне поздравляю с Днем украинского языка! Пусть наш язык мелодично звучит над всей страной, объединяет сердца и придает веру в лучшее.

С Днем нашего языка! Желаю, чтобы каждое слово было искренним, каждая мысль – светлой, а украинский язык всегда звучал в нас с радостью и достоинством.

Поздравления с Днем украинского языка и письменности на украинском языке



***

Сегодня у украинцев праздник,

День письменности и языка,

Поздравлять спешим с энтузиазмом,

Сочиняем стихи, поем песни,

Желаем языку процветать,

Народу – чтобы он ее не забывал,

Говорит на родном языке,

Чтобы всех вокруг удивил,

В письменности и речи наша сила,

Как нация объединяет нас,

Чтобы наша гордость возродилась,

И чтобы огонек надежды не погас

***



Родной язык, процветай с годами,

Пусть чтят тебя веками,

Чтобы теплыми и нежными словами,

Ты была у народа на устах.

Поздравляем всех украинцев с праздником,

От всей души желаем добра,

И пусть в мире много разных языков,

Но соловьиный язык у нас один!



***



Поздравляю с Днем письменности,

Нашего родного языка.

Пусть в сердцах она звучит

Пламенно у всех вас.

Берегите ее прекрасную,

Вечно прекрасный, молодой.

Провожайте похвалой

Ее путь по земле.



***

Картинки ко Дню украинского языка и письменности



Поздравления в прозе с Днем украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал



Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал



Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал



Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал

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